Microsoft представила несколько новых обоев, выполненных в стиле Windows XP. Они появились на сайте Microsoft Teams.
Комплект Nostalgia включает четыре изображения с разрешением 1920х1080. В основном, их содержимое отсылает зрителя к прошлому компании — во времена Windows XP. Одна из картинок — это просто до боли известный холм, который был штатным фоновым рисунком XP.
А три другие изображения «напоминают об ушедших» — на них художественно обыграны программа для рисования Paint, игра в «Косынка», а также широко известная cкрепка Clippy с добрыми глазами, которая даже стала персонажем мемов и Telegram-стикеров. В Windows XP она была анимированной.
Загрузить эти четыре файла обоев можно по этой ссылке — они упакованы в ZIP-архив.
А скачать их по одной без сжатия можно здесь:
Ранее мы рассказали о новой Windows 11. В частности о том, что новую ОС от Microsoft будет поддерживать далеко не каждый компьютер или ноутбук, но для России сделают исключение. Кроме того, компания предоставит несколько дней для ознакомления с ОС, в течение которых можно будет запросто откатиться на свою старую систему без потери данных. К слову, пользователи лицензионной Windows 7 тоже смогут бесплатно обновиться на Windows 11 — правда, время для апдейта будет ограничено.
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