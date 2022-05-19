Минцифры готовит «драконовские» штрафы за утечку данных россиян. Пощады не будет никому

Министерство цифрового развития РФ готовит новый законопроект, который значительно усилит наказание для компаний за утечку личных данных пользователей. Об этом сообщают «Ведомости».
Согласно источнику, планами Минцифры поделился директор департамента ведомства по обеспечению кибербезопасности Владимир Бенгин. Он сообщил, что до конца 2022 года введут новые оборотные штрафы для компаний за утечки персональных данных:
«Вопрос утечек в последние месяцы очень острый. Мы хотим ввести оборотные штрафы в ближайшей перспективе, до конца этого года. По нашему мнению, оборотный штраф должен быть очень большой, 1% от годового оборота», — Владимир Бенгин.
Судя по контексту, размер штрафа будет варьироваться в зависимости от различных факторов. В максимальном размере он будет достигать 1% от годового оборота компании — если фирма крупная, то в денежном эквиваленте сумма может исчисляться миллионами рублей. Помимо этого, компания должна будет оперативно уведомлять властей о факте утечки данных. Штраф за неуведомление будет еще больше, чем за само допущение утечки.
По текущему законодательству компании платят за утечки 60-100 тысяч рублей. Например, после нашумевшего слива данных 6 миллионов клиентов «Яндекс.Еда» заплатила штраф в 60 тысяч рублей. Новые правила способны заставить фирмы ответственно относиться к персональным данным россиян.