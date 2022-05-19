Минцифры готовит «драконовские» штрафы за утечку данных россиян. Пощады не будет никому



Министерство цифрового развития РФ готовит новый законопроект, который значительно усилит наказание для компаний за утечку личных данных пользователей. Об этом сообщают «Ведомости».



Согласно источнику, планами Минцифры поделился директор департамента ведомства по обеспечению кибербезопасности Владимир Бенгин. Он сообщил, что до конца 2022 года введут новые оборотные штрафы для компаний за утечки персональных данных:





«Вопрос утечек в последние месяцы очень острый. Мы хотим ввести оборотные штрафы в ближайшей перспективе, до конца этого года. По нашему мнению, оборотный штраф должен быть очень большой, 1% от годового оборота», — Владимир Бенгин.