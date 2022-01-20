«По масштабу, сложности, числу вовлеченных в процесс участников, по итоговому результату — это беспрецедентный антимонопольный кейс для отечественной цифровой индустрии. Мы рады, что коалиции благодаря позиции ФАС удалось решить проблему в конструктивном ключе. Мы считаем, что интересы отрасли учтены, и рассчитываем, что это позволит всем Интернет-сервисам развиваться в честной конкурентной среде, а пользователям — с помощью обогащенного контента свободно выбирать сервисы в поисковой выдаче „Яндекс“. Этот кейс показывает, как важность регулирующего воздействия государства в отношении ключевых цифровых рынков, так и зрелость и способность IT-индустрии к самоорганизации и конструктивному решению системных проблем. В результате доступ к технологии „обогащенных ответов“ получат все заинтересованные участники отрасли, не только IT-лидеры. Мы рассчитываем на реальное партнерство между представителями отрасли и Яндексом и на добросовестное соблюдение им условий соглашения».

«Цель ФАС России — защита конкуренции на рынке, создание недискриминационных условий деятельности для всех его участников. Мировое соглашение учитывает позицию каждой заинтересованной стороны. Этот документ также является подтверждением возможности саморегулирования цифровых рынков в России. Нам удалось не затягивать на годы судебное разбирательство, а совместными усилиями реализовать механизмы, позволяющие всем участникам рынка успешно развиваться».







«Авито» в составе коалиции интернет-компаний, ФАС России и «Яндекс» договорились о заключении мирового соглашения в судебном процессе в отношении поисковой системы «Яндекс». Мировое соглашение подтверждает выполнение «Яндексом» всех требований выданного ФАС России предупреждения и предусматривает обязательства «Яндекса», направленные на сохранение конкуренции, в частности обеспечение полноценного доступа к технологии «Обогащенные ответы». В состав IT-коалиции входят «Авито», ivi, «Дром», «Циан», «Профи», ЗУН, 2ГИС, «Туту.ру».Виктор Топадзе, директор по юридическим вопросам и взаимодействию с органами властями «Авито»:Максим Шаскольский, руководитель ФАС России:«Яндекс» разработал набор внутренних процедур и политик, которые регламентируют недискриминационный доступ к технологии «Обогащенных ответов». Эти процедуры описывают порядок и сроки подключения независимых сервисов к «ОО», критерии, которым должен соответствовать партнер и его контент, процедуру разбора жалоб партнеров и аудит выполнения Яндексом согласованных процедур. Все договоренности зафиксированы «Яндексом» в документах, которые публичны и доступны для ознакомления.Новые правила начнут действовать с момента подписания мирового соглашения. Фактически изменения станут заметны через 1-2 месяца, которые потребуются для выполнения технических мероприятий по подключению компаний к формату «Обогащенных ответов».