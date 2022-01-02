

Десятки тысяч граждан Великобритании получили на свои карты «лишние деньги» накануне праздников. Об этом сообщает зарубежный ресурс Gizmodo.



Согласно источнику, около 75000 жителей Великобритании получили на свои личные банковские карты «лишние» переводы на разные суммы. Большинство из них подумали, что это подарок к Рождеству — соответственно, часть получателей уже сняли или потратили «прилетевшую с небес» сумму. Однако всё оказалось куда прозаичнее.



Оказалось, что в банке Santander UK произошел технический сбой. Из-за ошибки в программе банковская система продублировала все платежи, которые совершили в адрес своих сотрудников или клиентов около 2000 компаний. То есть, фирма, которая пользуется услугами Santander, произвела выплату своему сотруднику или клиенту, а банк по ошибке произвел ее дважды — второй раз, разумеется, со своего счета, а не со счета отправителя.



Любопытно, что многие из этих 75000 получателей «халявы» от Santander являются клиентами других, конкурирующих банков, вроде Barclays, HSBC и Virgin Money. Получается, что злосчастный банк мало того, что по ошибке подарил деньги, но еще и сделал это в пользу чужих клиентов. Теперь банку придется договариваться со своими конкурентами, чтобы каким-то образом вернуть если не все, то хотя бы часть «подаренных» им средств. Общая сумма ошибочных выплат составляет около $176 миллионов из собственного бюджета банка.



Отметим, что для людей, которые получили нежданные деньги и успели их потратить, ситуация может оказаться неприятной. Дело в том, что банк в состоянии решить проблему простым списанием «лишней» суммы со счета клиента, в том числе с уходом баланса карты в минус. В результате может получиться так, что эти люди, как минимум, потратят собственные деньги на то, что покупать ранее не собирались, а как максимум могут оказаться обвиненными в мошенничестве и краже, если не захотят идти навстречу банку.





