Мошенники изобрели гениальный способ заполучить чужие пароли и данные карт. Один клик — и всё

Олег

Фото: Unsplash


Один из руководителей RuStore пояснил «РИА Новостям», почему стоит с особой осторожностью использовать интернет в публичных местах. Оказывается, что мошенники нередко его подделывают.

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Согласно источнику, главная опасность публичных бесплатных точек доступа Wi-Fi в торговых центрах, ресторанах, на вокзалах — полное отсутствие защиты. Злоумышленники могут запросто перехватывать трафик, анализировать его, и похищать личные данные пользователей сети. Более того, мошенники нашли новый способ заполучить чужую информацию:

«Злоумышленники могут создавать собственные точки доступа, мимикрирующие под публичные, например с использованием в названии сети слова Free. Таким образом они привлекают внимание пользователей и могут получать все передаваемые данные», — Александр Руснак, ведущий менеджер RuStore. 

Чтобы случайно не слить злоумышленникам свои пароли и данные банковских карт, он советует деактивировать функцию автоподключения к свободным точкам Wi-Fi и выбирать только сети, защищенные паролем. А еще можно отдать предпочтение мобильному интернету, если такое возможно. 

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Источник:
РИА Новости
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Комментарии

Dmitriy
+908
Dmitriy
Это все одно фишинг, и это не новое изобретение. В вре ееа dial-up фейковые номера провайдеров были, на которые звонили и пвторизовывались, так утекали данные учётки для доступа в тырнет. К сожалению за десятилетия нифига не поменялось в головах у обывателей...
12 минут назад
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