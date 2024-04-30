Мошенники изобрели гениальный способ заполучить чужие пароли и данные карт. Один клик — и всё



Один из руководителей RuStore пояснил «РИА Новостям», почему стоит с особой осторожностью использовать интернет в публичных местах. Оказывается, что мошенники нередко его подделывают.







Согласно источнику, главная опасность публичных бесплатных точек доступа Wi-Fi в торговых центрах, ресторанах, на вокзалах — полное отсутствие защиты. Злоумышленники могут запросто перехватывать трафик, анализировать его, и похищать личные данные пользователей сети. Более того, мошенники нашли новый способ заполучить чужую информацию:





«Злоумышленники могут создавать собственные точки доступа, мимикрирующие под публичные, например с использованием в названии сети слова Free. Таким образом они привлекают внимание пользователей и могут получать все передаваемые данные», — Александр Руснак, ведущий менеджер RuStore.



Чтобы случайно не слить злоумышленникам свои пароли и данные банковских карт, он советует деактивировать функцию автоподключения к свободным точкам Wi-Fi и выбирать только сети, защищенные паролем. А еще можно отдать предпочтение мобильному интернету, если такое возможно.