Мошенники массово скупают «голосовые» россиян за реальные деньги

Артем
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Записи голоса оцениваются от 300 до 5000 рублей. Об этом сообщают «Известия».

Вопрос роста скупки голосовых сообщений поднял директор центра противодействия мошенничеству компании «Информзащита» Павел Коваленко. 

«Кейсов, когда начинается покупка просто голосов людей, становится все больше. [...] Сейчас уже от 300 до пяти тысяч рублей просят записать голос какого-то человека, чтобы использовать его в дальнейшем для выманивания каких-то денежных средств», — уточняет эксперт.

«Голос», оказавшийся в руках злоумышленников загружают в нейросеть, которая в дальнейшем копирует его тембр, манеру общения и другие особенности речи. Так мошенники могут идеально втереться в доверие жертвы при общении, например, через соцсети и мессенджеры. Диалог может проходить неспешно, поскольку на подготовку фейковой записи требуется время. Главная цель — убедить жертву в том, что перед ней друг, знакомый ил родственник, а после этого путем социальной инженерии выманить данные банковских карт, попросить перевести средства на другой счет или взять кредит на свое имя.

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Источник:
Известия
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Комментарии

Anatoly076
+141
Anatoly076
Ну и классно, с такой динамикой снова как в 90-е начнем встречаться ЛИЧНО чтобы что-то спросить или обсудить. 😊 Соц сети вымрут как «мамонты», потому что какой смысл там находиться, если вообще не понятно кто есть кто?! 🤯🤔 разовьется ТОТАЛЬНОЕ недоверие, сомнения в подлинности собеседника и т.д.
Сегодня в 11:09
#
+8
н0мер Anatoly076
Это все конечно хорошо, но нет. Человечество будет только деградировать. Тех прогресс — это прогресс в ковычках. Назад дороги нет.
Сегодня в 11:45
#
Дмитрий Могучев
+316
Дмитрий Могучев
Ни одной голосовухи моей не найти 🤣 бесит как телефон воспроизводит мой голос , вообще не похож сам на себя.
Сегодня в 12:47
#
tellurian
+1259
tellurian Дмитрий Могучев
Вопрос не в телефоне. Это особенность восприятия своего голоса со стороны. Почти у любого человека.
Я тоже когда слушаю запись своего голоса, он кажется странным.
Сегодня в 13:02
#
Дмитрий Могучев
+316
Дмитрий Могучев tellurian
Возможно. Но мне кажется голосовые искажают почему то голос сильно.
час назад в 14:44
#
tellurian
+1259
tellurian Дмитрий Могучев
Возможно идёт сжатие. Запишите на диктофон и на другом устройстве и сравните.
час назад в 14:46
#
Дмитрий Могучев
+316
Дмитрий Могучев tellurian
Просто когда голосовые воспроизводил, у меня девушка тоже говорит что голос вообще не мой
час назад в 14:48
#
Mers
+5077
Mers
Вчера звонили «хорошие люди». Типа они приняли заявку по изменению номера в гос услугах и нужно подтвердить операцию кодом. Я сказал «да, спасибо что изменили». Хотя я на гос услугах вообще не зарегистрирован😄. Но вот мое произнесенное несколько раз «да», надеюсь не пойдет в оборот. Теперь уже жалею, что просто не положил трубку.
час назад в 14:52
#