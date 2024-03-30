Мошенники массово скупают «голосовые» россиян за реальные деньги

«Кейсов, когда начинается покупка просто голосов людей, становится все больше. [...] Сейчас уже от 300 до пяти тысяч рублей просят записать голос какого-то человека, чтобы использовать его в дальнейшем для выманивания каких-то денежных средств», — уточняет эксперт.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Записи голоса оцениваются от 300 до 5000 рублей. Об этом сообщают «Известия».Вопрос роста скупки голосовых сообщений поднял директор центра противодействия мошенничеству компании «Информзащита» Павел Коваленко.«Голос», оказавшийся в руках злоумышленников загружают в нейросеть, которая в дальнейшем копирует его тембр, манеру общения и другие особенности речи. Так мошенники могут идеально втереться в доверие жертвы при общении, например, через соцсети и мессенджеры. Диалог может проходить неспешно, поскольку на подготовку фейковой записи требуется время. Главная цель — убедить жертву в том, что перед ней друг, знакомый ил родственник, а после этого путем социальной инженерии выманить данные банковских карт, попросить перевести средства на другой счет или взять кредит на свое имя.