Мошенники массово «угоняют» симки россиян. Операторы спешно придумывают методы защиты



Мошенники нашли действенный способ кражи номеров у их владельцев, чтобы подзаработать на них. Об этом пишут «Ведомости».



Согласно источнику, в России участились случаи так называемого «угона» мобильных номеров при помощи поддельных документов. Мошенники пользуются опцией перевыпуска сим-карты в салоне сотовой связи, предоставляя сотрудникам фейковую доверенность «от владельца» номера.







Если операция проходит успешно, в руках у мошенника оказывается масса полезных для него данных. Разводила может войти в онлайн-банки жертвы и опустошить её счета, воспользоваться аккаунтами в мессенджерах и соцсетях для обмана друзей человека от его лица. Эксперты, опрошенные «Ведомостями», рассказывают о еще одном способе монетизации «угнанного» номера — продажа детализации соединений «черным пробивщикам»; за это можно выручить по 80-100 тысяч рублей.



Мобильные операторы спешно занимаются разработкой способа защиты личных данных. Например, некоторые уже почти готовы предложить клиентам двухфакторную аутентификацию с отправкой одноразового кода подтверждения на email. Кроме того, у большинства операторов уже работает механизм отсрочки, при котором на перевыпущенную «симку» в течение нескольких суток невозможно получить никакие одноразовые коды.