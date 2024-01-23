Мошенники массово «угоняют» симки россиян. Операторы спешно придумывают методы защиты

Олег

SIM


Мошенники нашли действенный способ кражи номеров у их владельцев, чтобы подзаработать на них. Об этом пишут «Ведомости».

Согласно источнику, в России участились случаи так называемого «угона» мобильных номеров при помощи поддельных документов. Мошенники пользуются опцией перевыпуска сим-карты в салоне сотовой связи, предоставляя сотрудникам фейковую доверенность «от владельца» номера.

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Если операция проходит успешно, в руках у мошенника оказывается масса полезных для него данных. Разводила может войти в онлайн-банки жертвы и опустошить её счета, воспользоваться аккаунтами в мессенджерах и соцсетях для обмана друзей человека от его лица. Эксперты, опрошенные «Ведомостями», рассказывают о еще одном способе монетизации «угнанного» номера — продажа детализации соединений «черным пробивщикам»; за это можно выручить по 80-100 тысяч рублей.

Мобильные операторы спешно занимаются разработкой способа защиты личных данных. Например, некоторые уже почти готовы предложить клиентам двухфакторную аутентификацию с отправкой одноразового кода подтверждения на email. Кроме того, у большинства операторов уже работает механизм отсрочки, при котором на перевыпущенную «симку» в течение нескольких суток невозможно получить никакие одноразовые коды. 

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Источник:
Ведомости
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Комментарии

+265
Sergey2048
А перезвонить по этому телефону если возможно и после этого принять решения?
час назад в 19:38
#
fly666666
+490
fly666666
Мне уже два дня звонят на вайбер с номера +900, сначала автоответчик говорит что Сбербанк и подана заявка на кредит от вас. Если не подавали, ждите отв оператора. Когда переключился, слышу в трубке:-Они щас подъедут, чтобы вас там уже не было…
57 минут назад
#
YABLOKOFON
+51
YABLOKOFON fly666666
С Вайбера не может сбер звонить ))
40 минут назад
#
tellurian
+2801
tellurian
Пусть в кабинет добавят возможность запрета смены по доверенности
39 минут назад
#
YABLOKOFON
+51
YABLOKOFON
Что там придумывать звонить на этот номер максимально настойчиво перед восстановлением и уточнять, и тут же ловить за руку мошенников по сути., но чтобы не вызывать подозрений звонить должен сам оператор, а не чел в салоне связи, в то же время чел в салоне может сказать подождите несколько минут, и если на компе высветится отказ, жать на кнопочку и чтоб в идеале выходил сотрудник полиции сразу и задерживал. Ну или по камерам их потом находили, Эх мечты мечты
34 минуты назад
#
+83
horizon
Господа вы уточняйте, у примеру при смене устройства, ВТБ и Альфа Банк блокируют или ограничивают доступ в кабинет. Сам сталкивался с этим на iPhone. Поменял сим карту с обычной на esim...
20 минут назад
#
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