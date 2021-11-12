На нескольких форумах в даркнете были обнаружены базы личных данных покупателей фальшивых сертификатов о вакцинации и справок ПЦР. Об этом пишет российское агентство «Коммерсант».
Согласно источнику, в архиве содержатся личные данные более полумиллиона россиян — преимущественно из Московской области. Предположительно, они были собраны на сайтах, которые занимаются продажей фейковых «ковидных» справок и сертификатов.
Эксперты, которые нашли утекшую базу, сообщают, что она содержит полный спектр персональных данных россиян: паспортные данные, номера телефонов, СНИЛС, места жительства и прописки, данные ОМС и дату получения поддельного документа. Стоимость информации об одном человеке составляет в среднем 30-40 рублей (напомним, всего обнаружены записи более чем о 500 тысячах отдельных граждан).
По словам владельца Telegram-канала «Глаз бога» Евгения Антипова, ресурсы по продаже липовых «ковидных» документов были созданы, в том числе, с целью сбора личных данных и последующего шантажа. Всё дело в том, что покупка заведомо фальшивого сертификата или QR-кода может подпадать под уголовную ответственность. Например, часть 3 статьи 327 УК РФ предполагает ответственность в виде заключения до 1 года за подобное действие. С учетом того, что у мошенников есть абсолютно все личные данные граждан, доказать их виновность не составит труда.
Вадим Соловьев, руководитель проекта по кибербезопасности Positive Technologies, предупреждает, что скоро могут возникнуть различные схемы обмана и вымогательства с использованием персональных данных «провинившихся» россиян. Самое простое — звонки со словами «на ваше имя приобретен поддельный сертификат» и требованием денег за прекращение «дела». Но могут появиться и более хитрые схемы: например, сайты для «проверки» своих данных на предмет появления их в слитых базах, или же предложения услуги по удалению гражданина из архива за определенную плату.
Можно сказать, что в России сложилась довольно комичная ситуация: россияне, которые зачастую боятся повсеместной слежки и «большого брата», собственноручно отдавали и отдают все свои личные данные откровенным преступникам при покупке липовых «ковидных» документов.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник:
А не по сайтам всяким шариться.
Как-раз не хватает неквалифицированной рабочей силы.
Этот паспорт вакцинированного — простая бумажка. Она не является зарегистрированным документом государственного образца. Даже печатается на простой бумаге. Соотв ни за продажу, ни за покупку ни по какой статье не привлечь.