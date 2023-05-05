Мошенники определились с жертвами: они расставили ловушки для жителей и гостей Москвы

Олег

Сгенерировано Bing


В Москве распространяется новая хитрая схема мошенничества. Об этом пишут «РИА Новости».

Согласно источнику, мошенники выбрали кикшеринг для нового метода развода москвичей. Они ходят по городу и расклеивают на арендные электросамокаты свои QR-коды прямо поверх оригинальных — обычно QR-код на самокате используется для загрузки приложения или оплаты аренды.

Фишинговый QR-код практически не отличается от обычного, так что неосведомленный москвич вряд ли на ходу распознает фейк. Обычно поддельный код ведет на сайт, замаскированный под сервис аренды. Если ввести там данные своей карты, деньги с нее уйдут мошенникам.

Представители «Юрент», Whoosh и других кикшерингов уже предостерегли клиентов: они настоятельно просят сканировать QR-коды на самокатах исключительно внутри фирменных приложений. В таком случае переход по фишинговой ссылке исключен. 

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Источник:
РИА Новости
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Комментарии

s_medik
+3332
s_medik
Я даже не знаю, что меня больше поражает, изобретательность этих мошенников или заголовки iGuides.
2 часа назад в 21:22
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