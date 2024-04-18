Мошенники запустили ловкий развод для самой беззащитной категории пользователей сети

Олег

Фото: 9to5Mac


Кибермошенники научились обманывать пользователей сервисов для знакомств с помощью технологии подмены лиц. Схема не самая простая, но действенная.

Всё начинается с обычного знакомства в соответствующем приложении или сервисе. Мошенник ведет общение с девушкой текстом и голосовыми сообщениями, а когда доверительные отношения уже установлены, внезапно звонит жертве по видеосвязи и просит денег. Для этого разводилы используют приложение, подменяющее лица в реальном времени. Они включают видеозвонок на одном смартфоне, и направляют камеру на экран второго девайса, в этот момент снимающего и подменяющего их лицо. При наличии ноутбука задача упрощается и мошенник просто устанавливает соответствующий софт.

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Разводилы создают себе наиболее привлекательную внешность, заранее выбирая цвет глаз и волос, тон кожи и даже тембр голоса. Поскольку клиентки сервисов для знакомств чаще склонны руководствоваться чувствами и особенно уязвимы для обмана, мошенник рассказывает по видеосвязи слезливую историю о том, как его ограбили в отеле или на вокзале и как сильно ему нужны деньги, чтобы добраться домой — и вкупе с привлекательной подмененной внешностью она почти всегда срабатывает. Журналисты обнаружили, что разводилы открыто хвастаются видеозаписями своих похождений в Telegram-чатах и даже продают «работающие» лица менее опытным или умелым мошенникам.

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Источник:
9to5Mac
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