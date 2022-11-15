МТС запускает сервис бронирования жилья для туристов



Российский сотовый оператор МТС запускает собственный сервис для бронирования жилья. Об этом сообщают «РИА Новости».



Речь идет о сервисе МТС Travel. Он уже какое-то время работал в тестовом режиме и позволял забронировать жилье в Турции. Теперь же сервис запускается полноценно, в том числе по России. По словам гендиректора МТС Travel, на данный момент к новой площадке подключены около 14 тысяч российский гостиниц.





«Мы открыли возможность бронировать российские отели на "МТС Travel". Это усилит и дополнит экосистему сервисов МТС, важным элементом которой являются впечатления и развлечения. В дальнейшим мы предложим клиенту не просто услуги по бронированию отелей, а целую экосистему для путешественников, в которую войдут разнообразные сервисы – от покупки билетов на транспорт до организации экскурсий и развлечений», — Вадим Мельников, гендиректор МТС Travel.



Доступ к базе отелей и прочих объектов для бронирования предоставляет сервис «Броневик» — МТС Travel приобрела его в июле 2022 года. В ближайшее время компания собирается активно развивать свою площадку и вложит в нее до 2 млрд рублей.