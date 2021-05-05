Коалиция из более 180 музыкантов, публикующих своё творчество в Spotify, направила официальный запрос компании. В заявлении они просят у Spotify публично отказаться от постоянного прослушивания своих пользователей, так как это нарушает права человека.
Речь идет о патенте, который получила компания в том году. Согласно заявке, Spotify собирается создать технологию, которая умеет рекомендовать музыку на основании данных об эмоциональном состоянии пользователя, его пола, возраста, речевого акцента. Может учитываться даже информация о том, какие люди его сейчас окружают. Этот патент встревожил общественность. Коалиция музыкантов подписала письмо Даниэлю Эку, гендиректору Spotify; в этом письме создатели контента просят компанию дать публичное обещание никогда не использовать этот патент в реальной жизни. По их мнению, такой метод сбора данных предусматривает постоянную прослушку и отслеживание пользователей, сбор массы личных данных, что является возмутительным само по себе, а в худшем случае может спровоцировать огромную утечку и использование этой информации злоумышленниками. Музыканты считают, что никакие заработки не стоят того, чтобы так грубо нарушать личное пространство людей — тем более, что алгоритмы Spotify и без того очень точны и не вызывают вопросов по части эффективности.
«У Spotify нет абсолютно никаких оснований даже пытаться определить наш возраст, пол, состояние, настроение, окружение и прочие подробности личной жизни» — так высказался политический аналитик группы цифровых прав Access Now. Его цитату составители письма включили в свое прошение. Письмо подписали Том Морелло, Eve 6, DIIV и другие.
Spotify уже официально ответил на это прошение. В частности, компания сказала, что подавать различные патенты — это обычная практика. Регистрация совсем не означает, что патент будет применен в реальности — к слову, обычно большинство патентов крупных компаний так и остаются только на бумаге. Однако артисты не удовлетворились таким ответом и хотят получить конкретное обещание от Spotify не реализовывать свои планы. На данный момент никаких дополнительных комментариев от компании получено не было.
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