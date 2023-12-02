На Alibaba продают дикий пластиковый электрокар по цене хорошей «Приоры». Берем?



В сети рассказали о микроавтомобиле на электротяге, который делают в Китае. Подробности собрали в Electrek.



Согласно источнику, «бешеная табуретка» нашлась на просторах маркетплейса Alibaba. Она выполнена в виде небольшого фургона, в который физически помещается всего один человек. Возможно, это самый маленький электро-минивен в мире.











Электрокар назвали RUNHORSE (бегущая лошадь), но он скорее напоминает пони. Максимальная скорость кибитки составляет 45 км/ч. Кузов сделан из пластика, а внутри есть обогреватель салона мощностью 800 Вт. Встроенный аккумулятор типа LiFePO4 имеет емкость 96 Ач и мощность 60W. Производитель постеснялся указать, на какое расстояние хватит его заряда.







RUNHORSE продается в Китае от $2900 до $4500, что по текущему курсу составляет от 300 до 500 тысяч рублей. Электрокар назвали RUNHORSE (бегущая лошадь), но он скорее напоминает пони. Максимальная скорость кибитки составляет 45 км/ч. Кузов сделан из пластика, а внутри есть обогреватель салона мощностью 800 Вт. Встроенный аккумулятор типа LiFePO4 имеет емкость 96 Ач и мощность 60W. Производитель постеснялся указать, на какое расстояние хватит его заряда.RUNHORSE продается в Китае от $2900 до $4500, что по текущему курсу составляет от 300 до 500 тысяч рублей.