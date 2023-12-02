На Alibaba продают дикий пластиковый электрокар по цене хорошей «Приоры». Берем?

Олег

Electrek


В сети рассказали о микроавтомобиле на электротяге, который делают в Китае. Подробности собрали в Electrek.

Согласно источнику, «бешеная табуретка» нашлась на просторах маркетплейса Alibaba. Она выполнена в виде небольшого фургона, в который физически помещается всего один человек. Возможно, это самый маленький электро-минивен в мире.

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RUNHORSE

Электрокар назвали RUNHORSE (бегущая лошадь), но он скорее напоминает пони. Максимальная скорость кибитки составляет 45 км/ч. Кузов сделан из пластика, а внутри есть обогреватель салона мощностью 800 Вт. Встроенный аккумулятор типа LiFePO4 имеет емкость 96 Ач и мощность 60W. Производитель постеснялся указать, на какое расстояние хватит его заряда.



RUNHORSE продается в Китае от $2900 до $4500, что по текущему курсу составляет от 300 до 500 тысяч рублей. 

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Источник:
Electrek
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Комментарии

+27
dmitriy5440@mail.ru
Хорошая приора теперь уже 500+
Наверно запишу контактик на всякий случай ☺️
Вчера в 20:22
#
Dmitriy
+808
Dmitriy
По идее должен быть с тремя симками и телевизором...
Ждем полного обзора!
Вчера в 20:31
#
+3
Brightside
Интересно а можно ли в багажник поставить какую-нибудь ёмкую банку на 50-100 Ач и заряжать на ходу это корыто?😁
Вчера в 21:26
#
+3
Brightside
И почему мощность отопительного прибора в статье в ватах, а мощность акб в вольтах измеряется? 🤔
Вчера в 21:29
#
tellurian
+4718
tellurian
Где-то на закрытой территории может и зайдёт.
Я себе и даром не возьму. Страшный.
Вчера в 22:09
#
Pavel Nikiforov
+638
Pavel Nikiforov
Вы блин когда приложение обновите?! Вылетает при запуске видео 🤬🤬🤬
час назад в 00:26
#