На Alibaba продают одноместный электровертолет. Он стоит $78 тысяч и выглядит как дешевка

Олег

Дрон


На китайском маркетплейсе Alibaba.com появился новый лот — электровертолет для эгоиста. На него обратили внимание в Electrek.co.

Согласно источнику, странноватый летательный аппарат продают на Alibaba за 78 тысяч долларов США. Несмотря на цену, продавец не стал заморачиваться с красивой фотосессией и опубликовал снимки «как есть». Стоит отметить — для $78 тысяч «стрекоза» выглядит довольно неказисто.
 
Дрон

Дрон

Мини-вертолет весит 110 кг и передвигается на электрической тяге. Он способен поднять  (но не факт, что удержать) в воздухе содержимое кабины весом до 100 кг — это могут быть два худых человека, или же владелец собаки со своим питомцем.

Двигатель работает от аккумуляторной литий-полимерной батареи, выдающей около 88 Вольт. Максимальное время полета составляет 30 минут. Летает этот франкенштейн со скоростью около 36 км/ч и, пожалуй, способен помочь облететь пробку в центре города; при этом небольшие размеры аппарата вкупе малой высотой полета и отличным боковым обзором дадут возможность от души насладиться недоумением на лицах других водителей.  

Дрон

Внутри вертолет неплохо оснащен: для водителя предусмотрено удобное «капитанское» мягкое кресло с регулировкой и подлокотниками. В кабине даже есть ремень «безопасности».

Устройство выглядит достаточно забавно и лихо, но, даже если забыть о ценнике, вряд ли будет разумно всерьез пытаться на нем куда-то улететь. Продавец позиционирует его как дрон для курьерских служб, но даже в такой роли в кабине придется кому-то находиться. 

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Источник:
Electrek.co
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Комментарии

XuliGAN
+114
XuliGAN
Что то не написали что за фирму имеет данный аппарат, дайте угадаю "камикадзе"?
Сегодня в 00:38
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Mers
+4331
Mers
Больше похоже на увеличенный квадрокоптер с кабиной, чем на то, что мы обычно называем вертолетом.
2 часа назад в 01:13
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