На фоне следующего чипа Qualcomm айфоны превратятся в детские игрушки

Александр



Корейский сайт Meeco выяснил, что компания Qualcomm уже тестирует свой следующий флагманский процессор. Он будет применяться в топовых моделях смартфонов и планшетов.

Источники Meeco утверждают, что инженерная версия чипа Snapdragon 8 Gen 3 была протестирована в бенчмарке Geekbench, и результаты вполне впечатляющие. В одноядерном тесте он набрал 1491 балл, а в многоядерном 5164 балла, что на 29% и 20% больше, чем у Snapdragon 8 Gen 2, при этом он потребляет на 20% меньше энергии. С учётом того, что смартфоны, оснащённые Snapdragon 8 Gen 2, набирают в AnTuTu по 1,2-1,3 миллиона баллов, вполне можно ожидать, что с новым процессором они преодолеют отметку в 1,5 миллиона.



По слухам, Snapdragon 8 Gen 3 будет обладать комбинацией из одного сверхпроизводительного ядра, пяти высокопроизводительных и двух энергоэффективных. Нынешний флагманский чип Qualcomm работает по другой схеме: 1+4+3. Изменение баланса, скорее всего, позволит сделать процессор более производительным и экономичным. Энергоэффективности вычислений также будет способствовать переход фабрики TSMC (где собирают в том числе чипы Qualcomm) на более передовой техпроцесс N4P.

Android-смартфоны с процессором Snapdragon 8 Gen 2 идут почти вровень с линейкой iPhone 14, в которой используется чип A16 собственной разработки Apple. Выпуск Snapdragon 8 Gen 3 позволит им вырваться вперёд, но к тому моменту, как Qualcomm завершит разработку новинки, у Apple может появиться ещё более производительный процессор.

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Комментарии

+198
vedpre
Автора заголовком по голове!🔨
Вчера в 20:13
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Konstantin Bulatnikov
+153
Konstantin Bulatnikov
Вопрос один на Уй, смысл сравнивать 2 разные платформы....
2 часа назад в 21:08
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+451
samOsebe
уж сколько их, упало в эту бездну©️
2 часа назад в 21:41
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+43
gizoi
2 ген не может перебить айфен, тут 3 не вышедший сравнивают.
А у меня инсайд информация, что чипы 0,4 нанометровые в 4 раза эффективнее текущих
2 часа назад в 21:48
#
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