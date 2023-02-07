На фоне следующего чипа Qualcomm айфоны превратятся в детские игрушки





Корейский сайт Meeco выяснил, что компания Qualcomm уже тестирует свой следующий флагманский процессор. Он будет применяться в топовых моделях смартфонов и планшетов.



Источники Meeco утверждают, что инженерная версия чипа Snapdragon 8 Gen 3 была протестирована в бенчмарке Geekbench, и результаты вполне впечатляющие. В одноядерном тесте он набрал 1491 балл, а в многоядерном 5164 балла, что на 29% и 20% больше, чем у Snapdragon 8 Gen 2, при этом он потребляет на 20% меньше энергии. С учётом того, что смартфоны, оснащённые Snapdragon 8 Gen 2, набирают в AnTuTu по 1,2-1,3 миллиона баллов, вполне можно ожидать, что с новым процессором они преодолеют отметку в 1,5 миллиона.







По слухам, Snapdragon 8 Gen 3 будет обладать комбинацией из одного сверхпроизводительного ядра, пяти высокопроизводительных и двух энергоэффективных. Нынешний флагманский чип Qualcomm работает по другой схеме: 1+4+3. Изменение баланса, скорее всего, позволит сделать процессор более производительным и экономичным. Энергоэффективности вычислений также будет способствовать переход фабрики TSMC (где собирают в том числе чипы Qualcomm) на более передовой техпроцесс N4P.



Android-смартфоны с процессором Snapdragon 8 Gen 2 идут почти вровень с линейкой iPhone 14, в которой используется чип A16 собственной разработки Apple. Выпуск Snapdragon 8 Gen 3 позволит им вырваться вперёд, но к тому моменту, как Qualcomm завершит разработку новинки, у Apple может появиться ещё более производительный процессор.

