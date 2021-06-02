В соцсетях и на профильных форумах появилось множество жалоб пользователей iPhone, обновившихся до iOS 14.6. По их словам, последняя версия ОС быстрее расходует заряд аккумулятора. Об этом сообщает MacRumors.
Претензия состоит в том, что iOS 14.6 по сравнению с iOS 14.5.1 слишком «прожорлива». Владельцы iPhone рассказывают, что их девайсы быстро расходуют заряд, даже находясь в режиме ожидания. С одной стороны, аккумулятор с большим физическим износом действительно может разряжаться быстрее — однако проблема возникает даже на новых iPhone 12, которые очевидно еще не успели расходовать двух- или трехлетний ресурс батарейки. В целом можно сказать, что быстрая разрядка преследует владельцев любых iPhone с iOS 14.6, независимо от модели или возраста устройства. Я и сам в последние несколько дней обратил внимание на то, что мой iPhone 8 стал разряжаться гораздо быстрее, просто лёжа на столе.
MacRumors приводит для наглядности комментарий одного из «пострадавших». По словам пользователя, он использует iPhone 11 Pro и фирменный чехол-аккумулятор. Если раньше в конце 15-часового рабочего дня его iPhone был заряжен на 100%, а чехол — на 20%, то после обновления до iOS 14.6 он заметил, что за то же время смартфон показывает всего 2% заряда, а чехол — 15%. Он уточнил, что емкость его аккумулятора находится на уровне 100% — то бишь, мало отличается от нового аккумулятора, а значит никаких отсылок к его износу быть не может. К слову, если у вас всё очень плохо — можно попробовать установить бета-версию iOS 14.7 на свой страх и риск.
iOS 14.6 стала доступна 24 мая 2021 года, а спустя чуть больше недели Apple закрыла возможность отката на iOS 14.5.1, перестав подписывать её сертификат. После выхода обновления многие отмечали хорошую работу своих iPhone — особенно владельцы 12-й серии, девайсы которых замедлились из-за ошибки в iOS 14.5.1.
А как ведет себя iOS 14.6 на ваших iPhone? Поделитесь в комментариях!
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По-моему писал про акум и сеть постоянно где-то, Apple Pay тоже отваливался
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