iOS 14.6


В соцсетях и на профильных форумах появилось множество жалоб пользователей iPhone, обновившихся до iOS 14.6. По их словам, последняя версия ОС быстрее расходует заряд аккумулятора. Об этом сообщает MacRumors.

Претензия состоит в том, что iOS 14.6 по сравнению с iOS 14.5.1 слишком «прожорлива». Владельцы iPhone рассказывают, что их девайсы быстро расходуют заряд, даже находясь в режиме ожидания. С одной стороны, аккумулятор с большим физическим износом действительно может разряжаться быстрее — однако проблема возникает даже на новых iPhone 12, которые очевидно еще не успели расходовать двух- или трехлетний ресурс батарейки. В целом можно сказать, что быстрая разрядка преследует владельцев любых iPhone с iOS 14.6, независимо от модели или возраста устройства. Я и сам в последние несколько дней обратил внимание на то, что мой iPhone 8 стал разряжаться гораздо быстрее, просто лёжа на столе.

MacRumors приводит для наглядности комментарий одного из «пострадавших». По словам пользователя, он использует iPhone 11 Pro и фирменный чехол-аккумулятор. Если раньше в конце 15-часового рабочего дня его iPhone был заряжен на 100%, а чехол — на 20%, то после обновления до iOS 14.6 он заметил, что за то же время смартфон показывает всего 2% заряда, а чехол — 15%. Он уточнил, что емкость его аккумулятора находится на уровне 100% — то бишь, мало отличается от нового аккумулятора, а значит никаких отсылок к его износу быть не может. К слову, если у вас всё очень плохо — можно попробовать установить бета-версию iOS 14.7 на свой страх и риск.

iOS 14.6 стала доступна 24 мая 2021 года, а спустя чуть больше недели Apple закрыла возможность отката на iOS 14.5.1, перестав подписывать её сертификат. После выхода обновления многие отмечали хорошую работу своих iPhone — особенно владельцы 12-й серии, девайсы которых замедлились из-за ошибки в iOS 14.5.1.

А как ведет себя iOS 14.6 на ваших iPhone? Поделитесь в комментариях! 



iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Источник:

MacRumors MacRumors

Ссылки по теме:

На iPad запустили «Библиотеку приложений» и виджеты на рабочем столе. Apple, неужели это так трудно? На iPad запустили «Библиотеку приложений» и виджеты на рабочем столе. Apple, неужели это так трудно?

iOS 14.6 окончательно унизила владельцев Apple Watch 3. Вряд ли компания это исправит iOS 14.6 окончательно унизила владельцев Apple Watch 3. Вряд ли компания это исправит

Сколько людей отказались от слежки в iOS 14.5? Цифра удивляет Сколько людей отказались от слежки в iOS 14.5? Цифра удивляет