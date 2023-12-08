На «Яндекс Маркете» появились любимые категории — экономия до 20%

Теперь каждый месяц покупатели «Яндекс Маркета» могут выбрать три любимые категории товаров и получить по ним скидку до 20%. Оплатить такой заказ можно картой любого банка, а при использовании карты «Яндекс Пэй» получить дополнительную скидку до 30%. Таким образом покупатель маркетплейса сможет сэкономить до половины стоимости товаров.«Любимая категории» — это часть программы лояльности «Яндекс Маркета». Маркетплейс вместе с партнерами инвестируют средства в развитие различных промо-механик. Это помогает продавцам повышать продажи и увеличивать узнаваемость бренда, а покупателям — получать товары по выгодным ценам. По результатам теста каждый четвертый, кто выбрал любимые категории, делал покупки в них. А чаще всего в качестве любимых категорий покупатели отмечали электронику, товары для дома и строительства, спортивный инвентарь и бытовую химию.Посмотреть и выбрать любимые категории товаров можно в своем профиле в разделе «Любимая категория». Каждый месяц список категорий и скидка на них может меняться. Также среди доступных на выбор вариантов могут быть предложения от конкретного бренда.Цена товара из любимой категории отмечается красным цветом. Если на товар действуют скидки и в любимой категории, и по зелёной цене — его стоимость выделена зелёным.Любимые категории со скидками уже доступны всем покупателям на Маркете.