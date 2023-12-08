На «Яндекс Маркете» появились любимые категории — экономия до 20%

Артем
чпрлчнл.png

Теперь каждый месяц покупатели «Яндекс Маркета» могут выбрать три любимые категории товаров и получить по ним скидку до 20%. Оплатить такой заказ можно картой любого банка, а при использовании карты «Яндекс Пэй» получить дополнительную скидку до 30%. Таким образом покупатель маркетплейса сможет сэкономить до половины стоимости товаров. 

«Любимая категории» — это часть программы лояльности «Яндекс Маркета». Маркетплейс вместе с партнерами инвестируют средства в развитие различных промо-механик. Это помогает продавцам повышать продажи и увеличивать узнаваемость бренда, а покупателям — получать товары по выгодным ценам. По результатам теста каждый четвертый, кто выбрал любимые категории, делал покупки в них. А чаще всего в качестве любимых категорий покупатели отмечали электронику, товары для дома и строительства, спортивный инвентарь и бытовую химию.

ц45гф5кгф.png

Посмотреть и выбрать любимые категории товаров можно в своем профиле в разделе «Любимая категория». Каждый месяц список категорий и скидка на них может меняться. Также среди доступных на выбор вариантов могут быть предложения от конкретного бренда.

Цена товара из любимой категории отмечается красным цветом. Если на товар действуют скидки и в любимой категории, и по зелёной цене — его стоимость выделена зелёным.

Любимые категории со скидками уже доступны всем покупателям на Маркете.
0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Cсылки по теме:
Яндекс 360 выпустил документальный фильм о влиянии технологий на человека
«Кинопоиск» выпустил персональные итоги года. Проверьте, что вы смотрели чаще всего
YandexGPT стал доступен всем желающим

Рекомендации

Рекомендации

Что происходит с ценами на такси?
В iOS 17 появились новые рингтоны и звуки уведомлений
«Яндекс» запустил аналог Apple Pay и Google Pay. Местами даже лучше и выгоднее
В Telegram появился новый раздел. Дуров объяснил, что это такое

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+4681
tellurian
Жаль многие стало дорого. Я почти перестал покупать на ЯМ. Озон и мегамаркет (особенно с кешбеком).
Купил кучу техники и продуктов. Круговорот денег и баллов.
Сегодня в 12:16
#
tellurian
+4681
tellurian
Если бы не ММ, я потратил бы гораздо больше денег в других местах. А так если с головой подойти, то выгода колоссальная.
Сегодня в 12:24
#
+305
den3221
На яндексе слишком цены высокие! И любимые категории ничего особенного! Раньше с балами было лучше. Покупал чехол apple magic keyboard для прошки он почти везде стоил под 40 на яндексе взял за 25 плюс 3000 бонусов вернули. Но это теперь редкость.
2 часа назад в 14:23
#