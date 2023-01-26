Начались продажи iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max по сниженной цене. Что с ними не так?

Компания Apple начала продавать восстановленные смартфоны линейки iPhone 13 в ряде стран Европы. Об этом написали в MacRumors.
Согласно источнику, с текущей недели Apple открыла продажи официально восстановленных смартфонов iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Это устройства, которые приняты у пользователей по гарантийным обращениям; они отправляются на завод Apple, разбираются, проходят полную диагностику и замену «расходников» (аккумулятор, корпус, динамики», после чего поступают в продажу.
Преимущество официально восстановленных iPhone в том, что они совершенно не отличаются по качеству от новых устройств, но при этом продаются дешевле.
Поскольку в России техника Apple ввозится «серым» и параллельным импортом в том числе из США и Европы, можно в скором времени ожидать появления перечисленных выше моделей в российских магазинах — в них нередко продается официально восстановленная техника Apple. Как правило, они стоят немного дешевле обычных моделей, так что многие покупатели выбирают именно их.
Обратите внимание: восстановленные в Китае iPhone, привезенные с AliExpress — это не то, что стоит покупать. Коробка официально восстановленного iPhone на заводе Apple внешне отличается от всех остальных: вместо изображения смартфона на передней крышке там серым шрифтом написано название модели и размещена отметка Re-furbished.
Ранее мы рассказали, какую модель iPhone точно не стоит покупать на «вторичке» в 2023 году.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides