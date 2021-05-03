МВД РФ официально заявило о планах создать сервис «Антимошенник». Стоимость разработки составит около 45 млн рублей. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на само ведомство.
«Антимошенник» станет чем-то вроде модуля для уже существующего мобильного приложения МВД. Активировав его в настройках девайса, пользователь в момент поступления звонка или СМС от мошенников будет получать оповещения от приложения. В частности, сервис сможет отслеживать, с каких номеров ранее уже совершались попытки мошенничества, фиксировать их и предупреждать следующих «жертв» в момет «атаки». В результате звонок можно будет заблокировать. Кроме того, в «Антимошенника» будет возможность добавить исключения, на случай, если программа ошиблась и звонок «чист».
Пока неясно, окажется ли такая борьба эффективной. Уже сегодня мошенники регулярно меняют номера телефонов, а возможность в пару нажатий заблокировать любой конкретный номер довольно давно предоставляет как iOS, так и Android. С другой стороны, возникают вопросы в области конфиденциальности — например, сможет ли приложение МВД отслеживать историю входящих и исходящих звонков и СМС, или даже их содержимое? Каким образом будут обрабатываться эти данные?
Сервис планируют запустить к концу декабря 2021 года. МВД сообщило, что в марте был заключен договор с разработчиком. Само приложение МВД было и остается доступно для скачивания в Google Play и App Store — теоретически, к концу года оно должно получить обновление, содержащее «Антимошенника». Кстати, ранее мы написали полную инструкцию, как отличить мошеннический сайт и не попасться.
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Всё как всегда! 👍🏻
2. Очевидную вещь написал, ничего противозаконного
3. Угрожаешь или переживаешь, братишка?