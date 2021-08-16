В РФ официально объявили об использовании беспилотников для выявления нарушений ПДД. Об этом рассказали в «ТАСС» со ссылкой на заявление МВД.
Согласно источнику, дроны для отслеживания нарушений закона начали использовать сотрудники ГИБДД и Росгвардии. Они применяются не везде: на основе анализа аварийности формируется список аварийно-опасных участков трасс, где нет стационарных камер-радаров — именно там и используют дроны.
Рядом с таким участком всегда находится наряд ДПС, который получает данные с беспилотника в реальном времени. После получения информации о нарушении — скажем, о выезде на встречную полосу — ДПС принимает меры по привлечению нарушителя к ответственности; чаще всего его останавливают для составления протокола. Судя по всему, автоматической фиксации и формирования штрафов пока нет — без помощи сотрудников ГИБДД дроны работать не могут.
Согласно сообщению МВД, на участках, где могут применять беспилотники, может стоять информационный щит — а может и не стоять, всё зависит от договоренностей с местными властями. В любом случае, оповещение осуществляется через СМИ.
Вот список регионов, где уже применяются дроны:
- Москва
- Республика Татарстан
- Пермский край
- Республика Бурятия
- Республика Удмуртия
- Свердловская область
- Тюменская область
- Забайкальский край
- Красноярский край
- Амурская область
- Новосибирская область
- Омская область
- Воронежская область
- Республика Адыгея
- Краснодарский край
- Ростовская область
- Воронежская область.
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