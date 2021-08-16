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В РФ официально объявили об использовании беспилотников для выявления нарушений ПДД. Об этом рассказали в «ТАСС» со ссылкой на заявление МВД.Согласно источнику, дроны для отслеживания нарушений закона начали использовать сотрудники ГИБДД и Росгвардии. Они применяются не везде: на основе анализа аварийности формируется список аварийно-опасных участков трасс, где нет стационарных камер-радаров — именно там и используют дроны.Рядом с таким участком всегда находится наряд ДПС, который получает данные с беспилотника в реальном времени. После получения информации о нарушении — скажем, о выезде на встречную полосу — ДПС принимает меры по привлечению нарушителя к ответственности; чаще всего его останавливают для составления протокола. Судя по всему, автоматической фиксации и формирования штрафов пока нет — без помощи сотрудников ГИБДД дроны работать не могут.Согласно сообщению МВД, на участках, где могут применять беспилотники, может стоять информационный щит — а может и не стоять, всё зависит от договоренностей с местными властями. В любом случае, оповещение осуществляется через СМИ.МВД заявляет, что нововведение принято в первую очередь как превентивная мера — водителей должен дисциплинировать тот факт, что за их ездой осуществляется контроль с воздуха. Однако практические результаты тоже есть — за 2020 год в одном только Краснодарском крае с помощью дронов было составлено 202 протокола о выезде на встречную полосу.