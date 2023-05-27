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Нашел уникальный фотоархив городов со всего мира и залип в нем надолго
Артем Фунтиков —
На сайт загружено свыше 1,5 миллиона снимков с отметками на карте, подписями и возможностью оставлять комментарии. Кроме архитектуры можно встретить предметы искусства, чертежи и планировки зданий, улиц или парков.
Речь идет о сайте PastVu.com. Сразу оговорюсь, он далеко не новый, но вызовет неподдельный интерес у тех, кто хочет увидеть родной город до наступления 21 века. В 2013 году проект разработали программист Алексей Дудко вместе Ильёй Варламовым, который недавно был включен список иноагентов, что, впрочем, никак не связано с уникальностью проделанной работы.
Площадь имени ХХ съезда КПСС, г. Киров, 1983-1985 гг.
В первую очередь ресурс имеет историческую ценность. Фотографии загружаются пользователями, но имеют несколько строгих ограничений: допускаются снимки не позже 2000 года, а картины до 1980. Также можно встретить архитектурные планировки исторических зданий, открытки и даже знаменитостей на улицах старого города. Например, на фото ниже актер театра и кино Евгений Миронов в сопровождении родителей.
Студентам снимки с PastVu могут помочь с оформлением докладов, рефератов или дипломных работ по истории края.
Навигация по сайту удобная, несмотря на его старый интерфейс и оформление. Чтобы найти свой город можно воспользоваться картой, которая открывается сразу при переходе на сайт или перейти в «Галерею» и выбрать регион. Там же отмечается временной промежуток, запечатленный на снимках.
Фотографии открываются в отдельной странице, имеют описание, а внизу есть поле для комментариев, это может быть впечатление, воспоминание или уточнение, если локация неизвестна или указана с ошибкой. Правее расположена карта с точкой, где сделан снимок. По ней можно передвигаться и искать изображения близлежащих достопримечательностей.
Переходить от снимка к снимку можно часами. Особенно интересно наблюдать, как меняются родные места по прошествии десятилетий. К примеру, так выглядел цирк имени братьев Никитиных моего родного города Саратова в 1968 году.
А так он выглядит сейчас.
Стоит заметить, что даже для столь небольшой области, на PastVu загружено свыше 3 тысяч фото, чего уж говорить про крупнейшие города России. Москва насчитывает свыше 260 тысяч, а Санкт-Петербург около 136 тысячи изображений.
Мост через реку Окервиль, Ленинградская обл., Всеволожский район, 2000 год.
При желании можно найти свой дом, в случае если кто-нибудь его заприметил. Впрочем, если ваш родной район обделили, но в домашнем альбоме есть старые пленочные снимки, это легко исправить. Зарегистрируйтесь на сайте и можете пополнить архив сайта.
Лично для меня проект PastVu оказался настоящим открытием. Тем кто про него не слышал, но увлекается историей родного города, да и страны в целом, ресурс устроит настоящий экскурс в прошлое. А кто далек от изучения краеведения может увлечься не на один день.
Перейти на сайт PastVu.com
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