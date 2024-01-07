Нашли на AliExpress две быстрые зарядки для любого iPhone дешевле 1000 рублей

Олег

Essager


Продолжаем делиться с вами полезными и необычными товарами с AliExpress. На этот раз нашлись два очень неплохих блока питания для быстрой зарядки смартфонов.

Оба блочка сделаны китайским брендом Essager. Он производит относительно недорогие аксессуары, которые при этом не хромают в плане качества, как «ноунеймы». Одна GaN-зарядка выдает мощность до 20 Ватт и оснащена двумя портами: USB-A и USB-C, так что каждый пользователь найдет для себя подходящий порт. 20-ваттник идеально подойдет для небольших айфонов, вроде iPhone SE, iPhone mini или «старичков» вроде iPhone 8 / 8 Plus. Цена — менее 500 рублей, отзывов — более 2800 штук. 

Купить Essager GaN 20W

Essager

Если же у вас модель посвежее или побольше, то присмотритесь к блоку питания Essager GaN 33W. Как следует из названия, он выдает до 33 Ватт — а больше современные айфоны и не поддерживают. В блочке не только два порта, но еще и цифровой дисплей, отображающий текущую мощность зарядки. Подойдет для iPhone 11 / 12 / 12 Pro / 12 Pro Max или более свежих моделей. Стоит около 800 рублей и собрал более 13 тысяч отзывов.

Купить Essager GaN 33W

Чуть ранее мы публиковали подборку супермощных зарядных устройств для тех, кто обзавелся сразу несколькими девайсами и заряжает их одновременно. 


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Комментарии

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Сувать айфон в дешевую зарядку, как трахать проститутку без презика.
Вчера в 20:28
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