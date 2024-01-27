Нашли на AliExpress гениальный девайс — он украсит любую комнату и идеален для подарка

Продолжаем делиться с вами полезными и необычными находками с AliExpress. На этот раз товар объединяет в себе обе характеристики, да к тому же стоит недорого.
Это ароматический диффузор с эффектом горения и подсветкой. Устройство продается в двух цветах — черном и белом — и имеет компактные габариты 257х70х75 мм. Диффузор питается от кабеля USB-С, который можно подключить к любому зарядному блоку мощностью от 10 Ватт.
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Основная часть корпуса, по сути, является емкостью для ароматизированной жидкости, но залить можно даже обычную воду — например, если у вас непереносимость искусственных запахов. Эффект пламени создается благодаря испарению жидкости, подсвеченному RGB-диодами. Без ароматизации диффузор превращается в красивый увлажнитель воздуха. По желанию можно выбрать цвет и длительность работы.
Купить RGB-диффузор можно на AliExpress по этой ссылке. Такой девайс порадует домочадцев и может стать прекрасным подарком любому человеку.
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