Нашли на AliExpress гениальный девайс — он украсит любую комнату и идеален для подарка

Олег

Диффузор


Продолжаем делиться с вами полезными и необычными находками с AliExpress. На этот раз товар объединяет в себе обе характеристики, да к тому же стоит недорого.

Это ароматический диффузор с эффектом горения и подсветкой. Устройство продается в двух цветах — черном и белом — и имеет компактные габариты 257х70х75 мм. Диффузор питается от кабеля USB-С, который можно подключить к любому зарядному блоку мощностью от 10 Ватт.

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Диффузор

Основная часть корпуса, по сути, является емкостью для ароматизированной жидкости, но залить можно даже обычную воду — например, если у вас непереносимость искусственных запахов. Эффект пламени создается благодаря испарению жидкости, подсвеченному RGB-диодами. Без ароматизации диффузор превращается в красивый увлажнитель воздуха. По желанию можно выбрать цвет и длительность работы.

Диффузор

Купить RGB-диффузор можно на AliExpress по этой ссылке. Такой девайс порадует домочадцев и может стать прекрасным подарком любому человеку. 


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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 770338015

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Комментарии

kardigan
+3456
kardigan
Прикольная вещица. По такому принципу работают дорогие искусственные камины. Смотрятся как настоящие, но и стоят они весьма не дёшево.
9 минут назад
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