Wildberries наконец отменил плату за услугу, которой все пользуются

Маркетплейс Wildberries отменил плату за пакеты. Об этом он сообщил в своем приложении для iOS и Android.
Плата за пакеты была введена зимой 2023 года — тогда Wildberries обосновал такое решение экологическими соображениями, а уведомление для пользователей было озаглавлено «Сокращаем использование пластиковых пакетов». Стоимость пакета была установлена в диапазоне 6-15 рублей за один, в зависимости от конкретного ПВЗ.
Теперь компания изменила свое решение. Согласно официальному оповещению, теперь все клиенты WB могут получить большой, средний или маленький пакет бесплатно, если он необходим им для того, чтобы унести заказ. Любопытно, что пакеты-майки остались платными и всё еще стоят 5 рублей за штуку.