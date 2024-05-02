Смарт-телевизоры LG получили поддержку Dolby Atmos в Apple Music

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Компания Apple выпустила обновлённое приложение Apple Music для смарт-ТВ LG, впервые добавляющее поддержку технологии Dolby Atmos в этот тип устройств.Нововведение предлагает пользователям иммерсивный звук, улучшающий эффект пространственного восприятия музыки. Ранее для этого требовалось дополнительное внешнее оборудование, например, приставка Apple TV 4K с динамиками HomePod или Sonos. Функция работает на всех смарт-телевизорах LG, совместимых с Dolby Atmos и вышедших с начала 2020 года.Сама LG отмечает, что для достижения наилучшего качество звука всё же рекомендуется использовать совместимую систему объёмного звучания. Тем не менее разницу в звуке даже на встроенных колонках можно расслышать.Другие производители смарт-телевизоров, вероятно, последуют этому примеру и добавят поддержку Dolby Atmos в приложении Apple Music в ближайшее время.