Нашли на AliExpress очень умную ложку: она моментально взвесит в граммах любые продукты. Хватит солить "на глазок"

Китайский маркетплейс AliExpress славится множеством всяческих полезных гаджетов и приспособлений, о существовании которых многие даже не догадывались. Ранее мы уже находили там удобный кейс с «набором джентельмена» для смартфона, миниатюрный ИК-пульт для любой техники и незаменимый в быту дозатор для питьевой воды.
На этот раз расскажем вам об «умной» ложке. Принцип её работы очень прост: ложка покажет вес в граммах любой крупы или приправы, которую вы в нее наберете.
Девайс работает от одной батарейки типа CR2032 (плоская таблетка), которую придется докупить отдельно. Он оснащен небольшим дисплеем по типу калькулятора и несколькими кнопками для включения/выключения, смены режима и сохранения последнего взвешивания.
«Умная» ложка незаменима для кухни — с ней можно перестать солить и перчить «на глазок» и начать добавлять ингридиенты точно. Приобрести девайс можно вот по этой ссылке; на выбор доступны пять разных цветов. У товара есть 367 отзывов и общий рейтинг 4,7 звезды.