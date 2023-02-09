Нашли на AliExpress очень умную ложку: она моментально взвесит в граммах любые продукты. Хватит солить "на глазок"

Олег

Ложка


Китайский маркетплейс AliExpress славится множеством всяческих полезных гаджетов и приспособлений, о существовании которых многие даже не догадывались. Ранее мы уже находили там удобный кейс с «набором джентельмена» для смартфона, миниатюрный ИК-пульт для любой техники и незаменимый в быту дозатор для питьевой воды.

На этот раз расскажем вам об «умной» ложке. Принцип её работы очень прост: ложка покажет вес в граммах любой крупы или приправы, которую вы в нее наберете. 

Ложка

Ложка

Девайс работает от одной батарейки типа CR2032 (плоская таблетка), которую придется докупить отдельно. Он оснащен небольшим дисплеем по типу калькулятора и несколькими кнопками для включения/выключения, смены режима и сохранения последнего взвешивания. 

«Умная» ложка незаменима для кухни — с ней можно перестать солить и перчить «на глазок» и начать добавлять ингридиенты точно. Приобрести девайс можно вот по этой ссылке; на выбор доступны пять разных цветов. У товара есть 367 отзывов и общий рейтинг 4,7 звезды. 

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