Нашли на AliExpress удобный ИК-пульт для iOS и Android — он управляет любой домашней техникой и стоит копейки

На AliExpress продается много всяческих полезных мелочей и девайсов — про один из таких товаров мы решили рассказать вам.
Речь идет о небольшом адаптере, который подключается в порт зарядки вашего смартфона. С другой стороны у него есть ИК-передатчик: его можно настроить для управления любой бытовой техникой — телевизором, проектором, ТВ-приставкой, кондиционером, музыкальной системой или даже старым видеомагнитофоном.
Это крайне удобно особенно в тех случаях, когда дома есть старая техника, пульты от которой давно утеряны или сломаны. Судя по многочисленным отзывам к товару, адаптер с ИК-передатчиком успешно заменит их.
Устройство стоит около 600 рублей и подходит как для Android-смартфонов, так и для iPhone. При заказе не забудьте выбрать нужный вам порт: либо Lightning, либо USB-С. Чтобы использовать эту штучку, вам понадобится скачать специальное приложение, которое будет тем самым виртуальным пультом на экране смартфона.
Проверить цену и купить ИК-пульт на AliExpress можно вот здесь.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides