Нашли на AliExpress удобный ИК-пульт для iOS и Android — он управляет любой домашней техникой и стоит копейки

Олег

Пульт


На AliExpress продается много всяческих полезных мелочей и девайсов — про один из таких товаров мы решили рассказать вам.

Речь идет о небольшом адаптере, который подключается в порт зарядки вашего смартфона. С другой стороны у него есть ИК-передатчик: его можно настроить для управления любой бытовой техникой — телевизором, проектором, ТВ-приставкой, кондиционером, музыкальной системой или даже старым видеомагнитофоном. 

Пульт

Это крайне удобно особенно в тех случаях, когда дома есть старая техника, пульты от которой давно утеряны или сломаны. Судя по многочисленным отзывам к товару, адаптер с ИК-передатчиком успешно заменит их. 

Пульт

Устройство стоит около 600 рублей и подходит как для Android-смартфонов, так и для iPhone. При заказе не забудьте выбрать нужный вам порт: либо Lightning, либо USB-С. Чтобы использовать эту штучку, вам понадобится скачать специальное приложение, которое будет тем самым виртуальным пультом на экране смартфона.

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Комментарии

+491
pincher
Вот тоже самое така за ≈300₽…

Смотри, что есть на AliExpress! Инфракрасный пульт дистанционного управления для IPhone/Micro USB/Ty за 375,62 руб. — уже со скидкой 55％
https://sl.aliexpress.ru/p?key=OS8St8o
27 минут назад
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