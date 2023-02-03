Нашли удобный диспенсер для питьевой воды на AliExpress: работает долго, не проливает ни капли

Мы нашли на просторах AliExpress удобную вещь, которая может очень пригодиться в хозяйстве. Речь идет об электрическом диспенсере для бутилированной воды.
Этот товар очень поможет тем, кто не пьет воду из-под крана и заказывает её на дом в больших 19-литровых бутылях. Обычно фирмы, занимающиеся доставкой воды, предлагают ручной насос для её выкачки. Однако он крайне неудобен: когда воды остается мало, приходится долго качать, а при полном бутыле её легко разлить, накачав слишком много.
Электрический диспенсер для воды решит все эти проблемы. Он включается нажатием кнопки и дает равномерный напор независимо от остатка воды в бутыле. Кроме того, при повторном нажатии кнопки подача воды останавливается мгновенно и вы не разольете ни капли. Прибор оснащен встроенным перезаряжаемым аккумулятором и способен выкачать 3-5 бутылей от одного заряда.
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