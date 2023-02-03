Нашли удобный диспенсер для питьевой воды на AliExpress: работает долго, не проливает ни капли

Олег

Диспенсер


Мы нашли на просторах AliExpress удобную вещь, которая может очень пригодиться в хозяйстве. Речь идет об электрическом диспенсере для бутилированной воды.

Этот товар очень поможет тем, кто не пьет воду из-под крана и заказывает её на дом в больших 19-литровых бутылях. Обычно фирмы, занимающиеся доставкой воды, предлагают ручной насос для её выкачки. Однако он крайне неудобен: когда воды остается мало, приходится долго качать, а при полном бутыле её легко разлить, накачав слишком много. 

Диспенсер

Электрический диспенсер для воды решит все эти проблемы. Он включается нажатием кнопки и дает равномерный напор независимо от остатка воды в бутыле. Кроме того, при повторном нажатии кнопки подача воды останавливается мгновенно и вы не разольете ни капли. Прибор оснащен встроенным перезаряжаемым аккумулятором и способен выкачать 3-5 бутылей от одного заряда.

Купить диспенсер можно вот здесь — у него 2700 заказов, почти 600 отзывов и рейтинг 4,7 звезды. 

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Комментарии

Esthet
+1699
Esthet
Купил такой родителям, в декабре месяце) заряжали с того времени только один раз, хороший диспенсер👍🏻 отвечаю☝🏻
2 часа назад в 22:39
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