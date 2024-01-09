Samsung представила робота-милаху: он ездит за вами по дому, кормит собак и показывает видосы



Компания Samsung анонсировала робота Ballie — персонального помощника со встроенным проектором. О нем пишет The Verge.



Согласно источнику, вторую версию круглого робота показали на CES 2024. Теперь Ballie серьезно изменился: он может ездить по всему дому по пятам владельца, выполнять его команды, отвечать на вопросы и показывать ему видео с помощью встроенного проектора. Картинка проецируется на любую поверхность — стена, пол, шкаф и так далее.









Помимо просмотра видео у девайса есть и другое полезное применение — видеозвонки. При входящем вызове Ballie может найти вас, вывести изображение звонящего на стену и параллельно снимать вас для него. Робот сам определяет наиболее удачный угол проецирования и регулирует настройки изображения.



В числе других полезных навыков Ballie можно назвать выполнение самых разных бытовых заданий: выключить свет, отправить сообщение кому-то из контактов, покормить или развлечь видосиками вашего пса, управлять бытовой техникой и даже приветствовать хозяина, когда он возвращается домой.







К сожалению, Samsung не озвучила ни точную дату выхода обновленного Ballie, ни его стоимость. Скорее всего, на CES 2024 был показан прототип робота, который просто катался по сцене. Помимо просмотра видео у девайса есть и другое полезное применение — видеозвонки. При входящем вызове Ballie может найти вас, вывести изображение звонящего на стену и параллельно снимать вас для него. Робот сам определяет наиболее удачный угол проецирования и регулирует настройки изображения.В числе других полезных навыков Ballie можно назвать выполнение самых разных бытовых заданий: выключить свет, отправить сообщение кому-то из контактов, покормить или развлечь видосиками вашего пса, управлять бытовой техникой и даже приветствовать хозяина, когда он возвращается домой.К сожалению, Samsung не озвучила ни точную дату выхода обновленного Ballie, ни его стоимость. Скорее всего, на CES 2024 был показан прототип робота, который просто катался по сцене.