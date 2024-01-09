Samsung представила робота-милаху: он ездит за вами по дому, кормит собак и показывает видосы

Компания Samsung анонсировала робота Ballie — персонального помощника со встроенным проектором. О нем пишет The Verge.
Согласно источнику, вторую версию круглого робота показали на CES 2024. Теперь Ballie серьезно изменился: он может ездить по всему дому по пятам владельца, выполнять его команды, отвечать на вопросы и показывать ему видео с помощью встроенного проектора. Картинка проецируется на любую поверхность — стена, пол, шкаф и так далее.
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Помимо просмотра видео у девайса есть и другое полезное применение — видеозвонки. При входящем вызове Ballie может найти вас, вывести изображение звонящего на стену и параллельно снимать вас для него. Робот сам определяет наиболее удачный угол проецирования и регулирует настройки изображения.
В числе других полезных навыков Ballie можно назвать выполнение самых разных бытовых заданий: выключить свет, отправить сообщение кому-то из контактов, покормить или развлечь видосиками вашего пса, управлять бытовой техникой и даже приветствовать хозяина, когда он возвращается домой.
К сожалению, Samsung не озвучила ни точную дату выхода обновленного Ballie, ни его стоимость. Скорее всего, на CES 2024 был показан прототип робота, который просто катался по сцене.