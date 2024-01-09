Samsung представила робота-милаху: он ездит за вами по дому, кормит собак и показывает видосы

Олег

Ballie


Компания Samsung анонсировала робота Ballie — персонального помощника со встроенным проектором. О нем пишет The Verge.

Согласно источнику, вторую версию круглого робота показали на CES 2024. Теперь Ballie серьезно изменился: он может ездить по всему дому по пятам владельца, выполнять его команды, отвечать на вопросы и показывать ему видео с помощью встроенного проектора. Картинка проецируется на любую поверхность — стена, пол, шкаф и так далее.

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Ballie

Помимо просмотра видео у девайса есть и другое полезное применение — видеозвонки. При входящем вызове Ballie может найти вас, вывести изображение звонящего на стену и параллельно снимать вас для него. Робот сам определяет наиболее удачный угол проецирования и регулирует настройки изображения.

В числе других полезных навыков Ballie можно назвать выполнение самых разных бытовых заданий: выключить свет, отправить сообщение кому-то из контактов, покормить или развлечь видосиками вашего пса, управлять бытовой техникой и даже приветствовать хозяина, когда он возвращается домой.



К сожалению, Samsung не озвучила ни точную дату выхода обновленного Ballie, ни его стоимость. Скорее всего, на CES 2024 был показан прототип робота, который просто катался по сцене. 

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Источник:
The Verge
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Комментарии

+19
Cat777
Почему при попытке воспроизвести видео ВСЕГДА происходит вылет приложения. И пофиг, какая версия что iOS, что аппликации iGuides. Неужели это только у меня так (почему то на 3-х разных iPhone)🤔?
Вчера в 17:56
#
tellurian
+3597
tellurian Cat777
У меня не вылетает.
Вчера в 19:34
#
tellurian
+3597
tellurian
Такой гаджет для ограниченно подвижных подойдёт. Себе точно не куплю
Вчера в 19:35
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