Настоящие фото Samsung Galaxy S24 Ultra раскрыли главное сходство с iPhone 15 Pro

Олег

Galaxy

В сети появились фотографии и характеристики будущей линейки Samsung Galaxy S24. Об этом пишет Rozetked.

Согласно источнику, смартфоны слил в СМИ зарубежный инсайдер. Он утверждает, что это официальные промоизображения новинок, которые сама Samsung будет использовать для своих ресурсов. Информации довольно много: известны цвета, материалы корпуса и «железные» характеристики Galaxy S24.

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Galaxy

Galaxy

Если верить инсайду, то смартфоны выйдут в четырех цветах: Onyx Black, Marble Grey, Cobalt Violet и Amber Yellow. Есть вероятность, что оттенки старших и младших моделей будут отличаться. При этом материал корпуса совершенно точно разный — самая дорогая модель линейки с приставкой Ultra получит титановую раму, как iPhone 15 Pro. Базовый S24 и S24 Plus останутся алюминиевыми.

Galaxy

Что касается «железа», то смартфоны будут работать на Qualcpmm Snapdragon 8 Gen 3, увеличенную испарительную камеру для его охлаждения, в версия Ultra получит еще и новый телеобъектив разрешением 50 Мп. Смартфоны должны выйти 12 января 2024 года. 

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Источник:
Rozetked
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Комментарии

Artem Leer
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Artem Leer
а в чем сходство и iPhone? или просто для кликбейта?
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