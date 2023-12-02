Настоящие фото Samsung Galaxy S24 Ultra раскрыли главное сходство с iPhone 15 Pro

В сети появились фотографии и характеристики будущей линейки Samsung Galaxy S24. Об этом пишет Rozetked.Согласно источнику, смартфоны слил в СМИ зарубежный инсайдер. Он утверждает, что это официальные промоизображения новинок, которые сама Samsung будет использовать для своих ресурсов. Информации довольно много: известны цвета, материалы корпуса и «железные» характеристики Galaxy S24.

Если верить инсайду, то смартфоны выйдут в четырех цветах: Onyx Black, Marble Grey, Cobalt Violet и Amber Yellow. Есть вероятность, что оттенки старших и младших моделей будут отличаться. При этом материал корпуса совершенно точно разный — самая дорогая модель линейки с приставкой Ultra получит титановую раму, как iPhone 15 Pro. Базовый S24 и S24 Plus останутся алюминиевыми.Что касается «железа», то смартфоны будут работать на Qualcpmm Snapdragon 8 Gen 3, увеличенную испарительную камеру для его охлаждения, в версия Ultra получит еще и новый телеобъектив разрешением 50 Мп. Смартфоны должны выйти 12 января 2024 года.