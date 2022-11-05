Найдено оригинальное применение для MagSafe в iPhone. И это вовсе не зарядка



В сети появилась история, как владелец iPhone 14 Plus воспользовался зарядкой MagSafe, чтобы спасти свой смартфон. Об этом рассказали в Digital Trends.



Согласно источнику, однажды вечером владелец iPhone 14 Plus Дэвид Коген отдыхал в баре и случайно уронил смартфон. Устройство упало очень неудачно, провалившись в щель между половицами. Он пытался достать айфон сам, «прихватив» его двумя столовыми ножами, а также просил помощи других посетителей бара, но ничего не вышло. Расстроенный Дэвид ушел домой.

На следующее утро он вернулся в бар, прихватив с собой оригинальную «двухместную» магнитную док-станцию MagSafe. Просунув зарядку в щель между досками, он примагнитил смартфон и благополучно вытащил его на поверхность. Всё получилось просто и элегантно.Судя по всему, в 14-й линейке iPhone компания Apple серьезно усилила мощность магнитов MagSafe; модель iPhone 14 Plus является довольно большой и тяжелой, но это не помешало достать её из подполья.