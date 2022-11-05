iPhone 14 Plus MagSafe Apple

Найдено оригинальное применение для MagSafe в iPhone. И это вовсе не зарядка

Олег

MagSafe


В сети появилась история, как владелец iPhone 14 Plus воспользовался зарядкой MagSafe, чтобы спасти свой смартфон. Об этом рассказали в Digital Trends.

Согласно источнику, однажды вечером владелец iPhone 14 Plus Дэвид Коген отдыхал в баре и случайно уронил смартфон. Устройство упало очень неудачно, провалившись в щель между половицами. Он пытался достать айфон сам, «прихватив» его двумя столовыми ножами, а также просил помощи других посетителей бара, но ничего не вышло. Расстроенный Дэвид ушел домой. 

iPhone 14 Plus грустит в подполье

На следующее утро он вернулся в бар, прихватив с собой оригинальную «двухместную» магнитную док-станцию MagSafe. Просунув зарядку в щель между досками, он примагнитил смартфон и благополучно вытащил его на поверхность. Всё получилось просто и элегантно.

Судя по всему, в 14-й линейке iPhone компания Apple серьезно усилила мощность магнитов MagSafe; модель iPhone 14 Plus является довольно большой и тяжелой, но это не помешало достать её из подполья. 

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Источник:
Digital Trends
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Комментарии

+13
sharpmaind
Ну просто п з д ц захватывающая история, будущий голливудский блокбастер!😂
Сегодня в 18:13
#
tellurian
+4674
tellurian
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Сегодня в 18:39
#
st00p1dm0nkey
+3807
st00p1dm0nkey
Давид использует MagSafe, чтобы одолеть Голиафа 😎
час назад в 20:47
#
+24
NYX
Магсейф — ерунда.
час назад в 20:52
#
s_medik
+3124
s_medik
Последний абзац фантазия «автора», мой 12 Pro Max отлично весит даже на неоригинальной зарядке MagSafe.
27 минут назад
#
+791
Grealex s_medik
Если написать «висит», то сразу появляется смысл))
24 минуты назад
#
s_medik
+3124
s_medik Grealex
Лайк за наблюдательность. Я бы поправил, если бы была возможность, но создателям ресурса насрать на своих читателей. Последнее крупное обновление приложения было 6 лет назад🤦🏻‍♂️
15 минут назад
#