Названа главная опасность устройств умного дома. Купил лампочку — лишился всего

Олег

TP-Link

Фото: TP-Link

В устройствах умного дома найдена уязвимость, позволяющая украсть любые личные данные владельца. Об этом пишет Digital Trends.

Согласно источнику, главное уязвимое место любых «умных» девайсов — подключение к домашней Wi-Fi-сети. Смартфоны, планшеты и ноутбуки обычно хорошо защищены от взлома, а новые дыры регулярно закрываются. Чего не скажешь об умных лампочках и других бытовых устройствах.

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Эксперты по кибербезопасности взяли для эксперимента умную лампу TP-Link Tapo L530E и исследовали принципы её работы. Оказалось, что в её ПО присутствуют минимум четыре уязвимости, которые позволяют хакеру проникнуть в сеть.

Среди прочего, использование дыр позволяет злоумышленнику выдать себя за такую лампочку, перехватить сеансовые ключи и похищать, скажем, логины и пароли владельца дома. А еще хакер может увидеть любые сообщения, полученные лампой, в течение суток после их поступления — в теории это позволяет вычислить, когда хозяин не бывает дома, и ограбить его.

Вариантов использования обнаруженных уязвимостей пугающе много, и эксперты говорят, что большинство устройств умного дома очень плохо защищены от банальных схем взлома. 

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Источник:
Digital Trends
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Комментарии

kardigan
+3138
kardigan
Умные лампочки сами по себе редко когда работают-в основном сотрудничают со своим хабом. Который кстати частенько работает с усторйствами по другому протоколу. Как например aqara.
час назад в 11:50
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