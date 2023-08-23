Названа главная опасность устройств умного дома. Купил лампочку — лишился всего

Фото: TP-Link



В устройствах умного дома найдена уязвимость, позволяющая украсть любые личные данные владельца. Об этом пишет Digital Trends.



Согласно источнику, главное уязвимое место любых «умных» девайсов — подключение к домашней Wi-Fi-сети. Смартфоны, планшеты и ноутбуки обычно хорошо защищены от взлома, а новые дыры регулярно закрываются. Чего не скажешь об умных лампочках и других бытовых устройствах.







Эксперты по кибербезопасности взяли для эксперимента умную лампу TP-Link Tapo L530E и исследовали принципы её работы. Оказалось, что в её ПО присутствуют минимум четыре уязвимости, которые позволяют хакеру проникнуть в сеть.



Среди прочего, использование дыр позволяет злоумышленнику выдать себя за такую лампочку, перехватить сеансовые ключи и похищать, скажем, логины и пароли владельца дома. А еще хакер может увидеть любые сообщения, полученные лампой, в течение суток после их поступления — в теории это позволяет вычислить, когда хозяин не бывает дома, и ограбить его.



Вариантов использования обнаруженных уязвимостей пугающе много, и эксперты говорят, что большинство устройств умного дома очень плохо защищены от банальных схем взлома.