Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали список самых мощных смартфонов флагманского сегмента за прошлый месяц. В топ-10 смартфонов на Android OS по итогам октября вошло пять моделей на чипе Snapdragon 888 Plus и столько же гаджетов на Snapdragon 888. Различия между двумя чипами в основном незначительны.
Первое место в рейтинге занял игровой смартфон Black Shark 4S Pro на чипе Snapdragon 888 Plus, устройство смогло набрать 875 902 балла. На второй почётной позиции с результатом 856 179 балла расположился Red Magic 6S Pro. Замыкает тройку лидеров смартфон iQOO 8 Pro с результатом 844 078 балла.
На четвёртой позиции рейтинга расположился Black Shark 4 Pro набрав 838 280 баллов. Пятое место досталось смартфону Vivo X70 Pro+ с результатом 832 096 балла. Asus ROG Phone 5s набрав 829 906 балла занял шестое место, следом идёт iQOO 8 с результатом 826 047 балла. Meizu 18 Pro с 812 924 баллами разместился на восьмой позиции, а девятое место досталось смартфону OnePlus 9 Pro, который набрал 812 628 балла. Замыкает топ-10 — Oppo Find X3 Pro с результатом 809 521 балла.
Данная статистика собрана в период с 1 по 31 октября 2021 года. Напомним, рейтинг AnTuTu составляется по среднему значению протестированных устройств среди пользователей загрузивших данный бенчмарк, модели которые прошли тестирование менее 1000 раз в рейтинг не попадают.
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Источник:
Хотя на форуме 4пда народ гоняет тесты, чтобы проверить свой телефон :)