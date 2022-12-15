Starlink Спутниковый интернет Россия

Названы расценки российского спутникового интернета. Гораздо дешевле, чем Starlink!

Олег

Спутникъ


Стоимость пользования российским спутниковым интернетом «Сфера» будет крайне бюджетной. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на чиновников.

Гендиректор АО «Спутниковая система «Гонец»» Павел Черенков рассказал СМИ некоторые подробности о будущей российской системе спутникового интернета. В частности, он раскрыл примерную стоимость тарифов на пользование таким интернетом для обычных россиян. По словам Черенкова, плата за него будет сопоставима со стоимостью услуг мобильной связи.
«Что касается требований к конечной услуге и абонентскому оборудованию, наша позиция простая: конечные сервисы, которые будут предоставляться системой спутниковой связи, должны быть сопоставимы по стоимости с услугами, предоставляемыми в сотовых сетях», — Павел Черенков. 
Чиновник также уточнил, что плата может быть либо ежемесячной, либо ежегодной в зависимости от тарифа. Он сказал, что вся система разрабатывается под такую стоимость услуг. Первый спутник «Скиф-Д» по программе «Сфера» был запущен 22 октября. 

Напомним, что стоимость использования Starlink Илона Маска составляет от $99 в месяц.

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Источник:
ТАСС
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Комментарии

st00p1dm0nkey
+3853
st00p1dm0nkey
Обещать не значит жениться, так что подождем увидим
час назад в 10:17
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YABLOKOFON
+100
YABLOKOFON
Зачем нужен российский спутниковый интернет с цензурой и блокировками?
56 минут назад
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