Ни один смартфон 2023 года не сможет тягаться с iPhone 15 Pro — и вот почему

Компания Qualcomm собирается отказаться от планов по производству чипа нового поколения в 2023 году. Об этом сообщает WCCF Tech.
Согласно источнику, Qualcomm серьезно усомнилась в целесообразности перехода на техпроцесс 3-нм в своих мобильных чипах Snapdragon. Поскольку в 2023 году мировой финансовый кризис по прогнозам только усилится, то продажи флагманских Android-смартфонов пока под вопросом. В связи с этим компания может вовсе отказаться от перехода на 3-нм при разработке Snapdragon 8 Gen 3.
В аналогичных сомнениях находится и MediaTek. По причине серьезного сокращения продаж Android-смартфонов обе компании будут пересматривать бизнес-стратегию на 2023 год. Помимо общего кризиса и падения продаж, пластины для чипов 3-нм еще и крайне дороги — их стоимость доходит до $20 тысяч за штуку. Как известно, любое удорожание комплектующих в конечном итоге «вылазит» в цене продукта для потребителя, а повышение ценника отпугнет и без того вялые продажи.
Если Qualcomm и MediaTek не найдут способа удержать цены на флагманские чипы с 3-нм, то единственным смартфоном 2023 года с таким SoC станет iPhone 15 Pro (и, разумеется, его большая версия с приставкой Ultra или Pro Max). DigiTimes и другие надежные источники сообщают, что процессор Apple A17 Bionic для iPhone 15 Pro будет произведен именно по 3-нм техпроцессу. Как известно, более тонкий техпроцесс позволяет увеличить производительность и энергоэффективность чипа.
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