Apple iPhone Qualcomm

Ни один смартфон 2023 года не сможет тягаться с iPhone 15 Pro — и вот почему

Олег

3-нм


Компания Qualcomm собирается отказаться от планов по производству чипа нового поколения в 2023 году. Об этом сообщает WCCF Tech.

Согласно источнику, Qualcomm серьезно усомнилась в целесообразности перехода на техпроцесс 3-нм в своих мобильных чипах Snapdragon. Поскольку в 2023 году мировой финансовый кризис по прогнозам только усилится, то продажи флагманских Android-смартфонов пока под вопросом. В связи с этим компания может вовсе отказаться от перехода на 3-нм при разработке Snapdragon 8 Gen 3.

В аналогичных сомнениях находится и MediaTek. По причине серьезного сокращения продаж Android-смартфонов обе компании будут пересматривать бизнес-стратегию на 2023 год. Помимо общего кризиса и падения продаж, пластины для чипов 3-нм еще и крайне дороги — их стоимость доходит до $20 тысяч за штуку. Как известно, любое удорожание комплектующих в конечном итоге «вылазит» в цене продукта для потребителя, а повышение ценника отпугнет и без того вялые продажи.

Если Qualcomm и MediaTek не найдут способа удержать цены на флагманские чипы с 3-нм, то единственным смартфоном 2023 года с таким SoC станет iPhone 15 Pro (и, разумеется, его большая версия с приставкой Ultra или Pro Max). DigiTimes и другие надежные источники сообщают, что процессор Apple A17 Bionic для iPhone 15 Pro будет произведен именно по 3-нм техпроцессу. Как известно, более тонкий техпроцесс позволяет увеличить производительность и энергоэффективность чипа. 

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Источник:
WCCF Tech
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Комментарии

+55
arnikrock
Поклонникам Андроида или iOS наплевать
Вчера в 01:52
#
Mers
+4263
Mers
Очень бы хотелось посмотреть, чем все это мерянье пипи*ками закончится. Вот дойдут до 3-х, (ну пускай до 2-х, что вряд ли) сколько номерных процессоров на них выпустят? А дальше что?🤔
Вчера в 06:13
#
Archie Chik
+61
Archie Chik Mers
А дальше увидим, нужно терпение и время. 😉
Вчера в 10:57
#
Mr.Igor
+86
Mr.Igor
Зачем такие мощности в смартфоне??! Бред….
Вчера в 11:52
#
s_medik
+3211
s_medik
Хотел бы я посмотреть хоть на одного человека, который купить себе iPhone 15 по причине того, что в нем процессор, построенный по 3-нм техпроцессу.
Вчера в 12:13
#
Seagull
–446
Seagull s_medik
Пользователи аппл, как правило, вообще не в курсе какой у них проц стоит, не говоря о том, по каком он там процессу сделан
Вчера в 19:36
#
Dmitriy
+327
Dmitriy
Может уже займутся оптимизацией кода? И оси и приложений... Ибо сейчас ее вообще нет, вместо нее наращивается тупо скорость проца и объем памяти. А так можно ещё раза в 2 ускорить отклик системы не повышая характеристик железа.
час назад в 23:29
#