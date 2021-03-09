Мы все помним и любим Nokia за интересные телефоны в нулевые. Однако, увы, последние десять лет дела у финской компании идут неважно: в 2013 году Microsoft за скромную сумму выкупила мобильное подразделение Nokia, а в 2016 году права на производство смартфонов под брендом Nokia были проданы новой компании HMD Global. И, хотя новые смартфоны новой финской компании оказались весьма неплохими, дела у старой Nokia идут последние несколько лет неважно.

Из годового отчета Nokia удалось узнать, что в 2019 году компания уволила 5000 сотрудников, а в прошлом году — 6 тысяч. Это позволило сократить расходы на зарплату на 500 миллионов долларов, однако 11 тысяч сотрудников — это более 10% от общего числа работников компании, и такое сокращение штата явно не говорит ни о чем хорошем. Сама же Nokia сохраняет нейтральную формулировку: «В последние годы мы скорректировали нашу стратегию в соответствии с бизнес-целями и направлениями деятельности, что привело к колебанию количества наших сотрудников».

Вызывает беспокойство и тот факт, что компания сокращает затраты на разработку и исследования: если в 2019 году на это было выделено 4.5 миллиарда долларов, то в прошлом году уже на 450 миллионов меньше. Кроме того, убытки Nokia за последние три года превысили 3 миллиарда долларов.

И если прибавить сюда то, что Nokia имеет шаткие позиции на активно развивающемся рынке 5G, не удивительно, что инвесторы опасаются, что компания теряет конкурентоспособность и ее будущее весьма туманно.


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NOKIA SACKS OVER 10K EMPLOYEES IN TWO YEARS – HIT CHINA THE MOST NOKIA SACKS OVER 10K EMPLOYEES IN TWO YEARS – HIT CHINA THE MOST

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