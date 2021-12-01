



Компания Google анонсировала нововведения, которые будут добавлены в Android TV 12. Это предварительный анонс — они опубликован в блоге для разработчиков, и в нём рассказано, какие возможности в скором времени появятся в этой платформе.



Android TV 12 получит полноценную поддержку разрешения 4K. Это разрешение ранее поддерживалось только при воспроизведении видео, а теперь под него адаптирован системный интерфейс и интерфейс некоторых приложений. При желании можно будет настроить размер шрифта. Появилась поддержка HDMI CEC 2.0 для более качественного вывода изображения и звука благодаря увеличенному потоку передаваемых через кабель данных.



Новая версия Android TV также позволит адаптировать частоту обновления, благодаря чему видео можно смотреть в исходном формате (например, 24, 30 или 60 кадров в секунду). Точно так же, как Android на смартфонах, Android TV будет показывать индикатор использования камеры и микрофона в приложениях, а разрешение на использование этих ресурсов можно в любой момент отнять или предоставить только временно.



Платформа Android TV установлена в некоторые модели телевизионных приставок и телевизоров. Она специально адаптирована для просмотра видеоконтента, но её можно использовать для запуска приложений и игр, созданных для Android. Разработчики уже получили доступ к предварительной версии Android TV 12 и могут адаптировать свои приложения под это обновление. Дата релиза пока не объявлена.







