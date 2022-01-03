

Сотрудник аналитической компании «Инфосистемы Джет» рассказал о новой схеме обмана россиян, связанной с праздниками. Об этом сообщает российское издание «РИА-Новости» со ссылкой на «Радио Sputnik».



Начальник отдела компании «Инфосистемы Джет» по противодействию мошенничеству Алексей Сизов рассказал, каким образом обманывают жителей России в период праздничных выходных. Во время новогодних праздников (да и вообще любых больших праздничных событий) мошенники особенно активизируются — они собирают деньги, притворяясь «Дедами Морозами» и «Снегурочками», создают поддельные сайты и рассылают тематические фишинговые письма. Но главным методом обмана в этот праздничный период Алексей назвал онлайн-продажу подарков, которых не существует.



Согласно источнику, мошенники активно создают фейковые копии популярных сайтов, на которых россияне обычно покупают подарки или праздничную атрибутику — пиротехнику, наряды, детские украшения. Человек, который ищет сайт через поиск, попадает на подделку, совершает там «покупку» и лишается не только суммы, уплаченной за товар, но и всех сбережений на скомпрометированной карте.



«На новогодних праздниках классический вариант мошенничества — это фишинговые сайты, копирующие оригинальные сайты, на которых люди предпочитают покупать подарки. Также это большое количество сайтов, предлагающих покупать электронику и другие дорогостоящие товары по новогодним акциям, целью которых является обман: товары не доставляются, а денежные средства просто переводятся на счета, подконтрольные мошенникам», — Алексей Сизов





