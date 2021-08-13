Совсем недавно Samsung представила несколько новых устройств Galaxy. Среди них — обновленный гибкий смартфон Galaxy Z Fold 3, который получил небольшой редизайн и водозащиту по стандарту IPX8. Однако внимательные пользователи заметили еще одно нововведение.
Согласно сообщению SamMobile, новый Z Fold 3 поддерживает сразу три SIM-карты. Если обратить внимание на спецификации, то можно заметить, что устойство имеет двойной лоток для физических nano-SIM, а также поддержку eSIM. И это забавным образом отсылает нас в начало прошлого десятилетия, когда получили большое распространение китайские «кустарные» подделки популярных тогда устройств — iPhone и Nokia. Главными их особенностями была поддержка сразу трех SIM-карт и встроенный аналоговый ТВ.
Стоит отметить, что одновременно в Galaxy Z Fold 3 могут работать только две «симки», в любых сочетаниях физических карт и электронной. Однако источник отмечает, что переключение между ними происходит мгновенно.
Кроме того, такое количество SIM доступно не везде. Например, в США устройство оборудовано всего одной физической nano-SIM, а eSIM по умолчанию заблокирована программно — это следствие распространенной в Штатах практики продажи «контрактных» смартфонов в рассрочку вместе с операторским договором.
Ранее мы рассказали о главных особенностях Galaxy Z Fold 3. Кроме того, стало известно, что новые смарт-часы Galaxy Watch 4 получили массу ограничений.
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