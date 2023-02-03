Новый глюк macOS Ventura способен свести с ума. Вот как от него избавиться

Олег

macOS


В сети появляются жалобы на новый надоедливый глюк macOS Ventura, связанный с фоновыми приложениями и процессами. Об этом рассказали в MacRumors.

Согласно источнику, пользователи macOS Ventura массово жалуются, что компьютер забрасывает их странными push-уведомлениями. Mac постоянно сообщает о новых и новых фоновых процессах, которые запускает Google Updater, Adobe Helper, приложения облачных хранилищ и так далее. «Пострадавшие» говорят, что проблема впервые проявилась в бета-версиях macOS 13 и не исправлена до сих пор. 

По сути, на macOS Ventura не происходит ничего нового. Все эти фоновые процессы, о которых «трезвонит» система, запускались и работали и раньше на предыдущих версиях ОС. Однако по умолчанию macOS не должна присылать десятки «пушей» на эту тему. Как побороть странный глюк? 

macOS

Некоторым пользователям помог следующий алгоритм:
  • Откройте Finder и нажмите cmd shift G
  • Вставьте в поле этот адрес и нажмите Enter ~/Library/LaunchAgents
  • Вы увидите содержимое папки LaunchAgents
  • Найдите и удалите файлы .plist тех приложений, которые присылают ненужные push
  • Очистите корзину и перезагрузите Mac.

Если эти действия не помогли, то пройдите таким же способом по пути ~/Library/LaunchDaemons, найдите ярлыки запуска проблемных приложений, удалите их, очистите корзину и перезагрузите Mac.

При выполнении этих действий сами приложения и их данные останутся невредимы. 

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Источник:
MacRumors
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