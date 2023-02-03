Новый глюк macOS Ventura способен свести с ума. Вот как от него избавиться

Откройте Finder и нажмите cmd shift G

Вставьте в поле этот адрес и нажмите Enter ~/Library/LaunchAgents

Вы увидите содержимое папки LaunchAgents

Найдите и удалите файлы .plist тех приложений, которые присылают ненужные push

Очистите корзину и перезагрузите Mac.

~/Library/LaunchDaemons

В сети появляются жалобы на новый надоедливый глюк macOS Ventura, связанный с фоновыми приложениями и процессами. Об этом рассказали в MacRumors.Согласно источнику, пользователи macOS Ventura массово жалуются, что компьютер забрасывает их странными push-уведомлениями. Mac постоянно сообщает о новых и новых фоновых процессах, которые запускает Google Updater, Adobe Helper, приложения облачных хранилищ и так далее. «Пострадавшие» говорят, что проблема впервые проявилась в бета-версиях macOS 13 и не исправлена до сих пор.По сути, на macOS Ventura не происходит ничего нового. Все эти фоновые процессы, о которых «трезвонит» система, запускались и работали и раньше на предыдущих версиях ОС. Однако по умолчанию macOS не должна присылать десятки «пушей» на эту тему. Как побороть странный глюк?Некоторым пользователям помог следующий алгоритм:Если эти действия не помогли, то пройдите таким же способом по пути, найдите ярлыки запуска проблемных приложений, удалите их, очистите корзину и перезагрузите Mac.При выполнении этих действий сами приложения и их данные останутся невредимы.