Новый вирус-нейросеть стащит у вас всё самое ценное — ему не нужны взломы и не важна ОС

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Эксперты по кибербезопасности создали нейросетевую модель, которая умеет распознавать нажатия кнопок клавиатуры по звуку. О ней рассказали в Bleeping Computer.



Согласно источнику, ученые из британского университета обучили нейросетевую модель глубокому анализу аудиофайлов. В результате получился «идеальный» вирус, который умеет распознавать набираемый человеком текст только по звуку клавиш, которые он нажимает. Не нужно никаких уязвимостей, корневых доступов или сложных атак — достаточно простой аудиозаписи, или, например, включенного микрофона во время видеоконференции.



Создатели утверждают, что точность распознавания набираемого текста составляет 95% — это актуально при использовании «живой» аудиозаписи процесса печати. Если нейросети «скормить» звук из Zoom, точность снижается до 93%, а аудиодорожка из Skype воспринимается еще хуже — до 91,7%.



Потенциально такая нейросеть способна украсть любую информацию, которую пользователь набирает на физической клавиатуре: логины и пароли, банковские данные, адреса, чувствительные переписки с близкими. Даже при использовании очень тихой мембранной клавиатуры эффективность трояна оказалась крайне высока.