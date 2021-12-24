Государственная Дума РФ приняла в третьем чтении новый законопроект о запрете подмены телефонных номеров при звонках. Об этом сообщает российское издание «Интерфакс».
Согласно источнику, новый закон в первую очередь позволит более эффективно бороться с телефонным мошенничеством. Поскольку злоумышленники нередко используют подмену своего номера на номера мобильных или стационарных телефонов различных госструктур, информационных агенств, служб поддержки крупных банков и мобильных операторов, власти решили ввести штрафы за такие действия. Но «наказывать рублем» будут не самих звонящих, а операторов связи.
В текущей версии закона «О связи» уже присутствует косвенный запрет на подмену номеров — он обязывает оператора мобильной связи доставлять абоненту входящий звонок с оригинального номера. Однако председатель Госдумы Александр Хинштейн отмечает, что это требование «повсеместно игнорируется», и по очень простой причине — за его нарушение не предусмотрено никакой ответственности.
Теперь оператор связи может заплатить государству штраф от 30 тысяч до 1 миллиона рублей за каждый случай пропуска звонка с подмененного номера. Размер штрафа будет варьироваться в зависимости от того, кто именно будет признан виновным: должностное лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо (в порядке возрастания суммы взыскания).
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