Intel


Компания Intel объявила о приостановке поставок в Россию своего оборудования. Об этом написано на официальном сайте Intel.

Согласно источнику, прекращаются поставки всех видов оборудования Intel — скорее всего, речь идет и о серверных решениях, и об обычных классических «домашних» процессорах для пользовательских ПК. Ограничение затронуло не только Россию, но и Беларусь.

Отметим, что у Intel есть физические офисы в Москве и Нижнем Новгороде, и об их работе компания ничего не сообщила. Можно предположить, что остановка поставок вызвана не требованием США или принципиальной позицией компании — в таком случае офисы были бы тоже закрыты — а нарушениями в логистических цепочках. Как известно, США и страны Евросоюза закрыли небо для всех самолетов из России, а РФ в ответ запретила летать европейским самолетам над своей территорией.

Ранее Apple и AMD тоже прекратили поставки в Россию. При этом некоторые компании пытаются продолжить работу: вчера снова открылся розничный магазин re:Store в Москве, а Netflix «починила» прием платежей из России. 



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Источник:

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