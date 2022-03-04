Компания Intel объявила о приостановке поставок в Россию своего оборудования. Об этом написано на официальном сайте Intel.
Согласно источнику, прекращаются поставки всех видов оборудования Intel — скорее всего, речь идет и о серверных решениях, и об обычных классических «домашних» процессорах для пользовательских ПК. Ограничение затронуло не только Россию, но и Беларусь.
Отметим, что у Intel есть физические офисы в Москве и Нижнем Новгороде, и об их работе компания ничего не сообщила. Можно предположить, что остановка поставок вызвана не требованием США или принципиальной позицией компании — в таком случае офисы были бы тоже закрыты — а нарушениями в логистических цепочках. Как известно, США и страны Евросоюза закрыли небо для всех самолетов из России, а РФ в ответ запретила летать европейским самолетам над своей территорией.
Ранее Apple и AMD тоже прекратили поставки в Россию. При этом некоторые компании пытаются продолжить работу: вчера снова открылся розничный магазин re:Store в Москве, а Netflix «починила» прием платежей из России.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: