Один из крупнейших производителей процессоров приостановил поставки на территорию России и Беларуси.
В связи с напряженной обстановкой между Россией и Украиной, AMD прекращает поставки чипов в РФ. Решение принято в связи с ограничениями США на поставку технологического оборудования в Россию и Украину.
Примечательно то, что запрет распространяется только на технологии двойного назначения или те, что могут использоваться в военных целях. Процессоры AMD Ryzen не входят в их число и могли бы свободно продаваться дальше. Однако, решение компании было радикальным и AMD решила остановить продажи полностью.
Почти в то же время Intel приняла аналогичное решение. Как и AMD, Intel были в праве продолжить продажи пользовательских процессоров Intel Core, но не захотели.
Российский технологический сектор терпит крупные перемены. Ранее мы подробнее рассказали об уходе Intel с российского рынка и, что еще хуже, о прекращении работы с TSMC — крупнейшего поставщика полупроводников.
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