Пользователи Windows 10 не получат обновление до 11-й версии по крайней мере до середины 2022 года. Об этом сообщает Microsoft в своем официальном Twitter-аккаунте.
Официальный релиз Windows 11 всё так же запланирован на осень 2021 года. Но, скорее всего, Microsoft сосредоточится на тех устройствах, которые будут работать на этой ОС «из коробки». Что касается пользователей актуальной Windows 10 — они останутся без апдейта до 2022 года. Твит Microsoft гласит:
Windows 11 is due out later in 2021 and will be delivered over several months. The rollout of the upgrade to Windows 10 devices already in use today will begin in 2022 through the first half of that year.— Windows (@Windows) June 25, 2021
Конечно, у этого ограничения могут быть обходные пути — как минимум, можно после релиза Windows 11 осенью зарегистрироваться в программе Windows Insider и получать все тестовые сборки в числе первых. Однако этот путь явно не для всех, и основное большинство владельцев ПК и ноутбуков на Windows 10 будут ждать апдейта в середине 2022 года.
Эксперты предполагают, что работы над Windows 11 еще очень много, поэтому компания решила сосредоточиться на адаптации системы под еще не вышедшие ноутбуки и ПК — это гораздо легче и выгоднее, чем обновлять огромное количество уже существующих устройств, среди которых немало кастомных.
Стоит отметить, что после выхода Windows 10 Microsoft очень агрессивно продвигала это обновление, за что даже получила несколько судебных исков. Ситуация с Windows 11 явно отличается — компания установила довольно высокую планку для этой ОС, и этот факт явно «отсечет» немало компьютеров, работающих на «десятке».
К слову, это не единственное жесткое ограничение от Microsoft, которое касается установки Windows 11. Ранее мы рассказали об обязательном наличии TRM-модуля шифрования (программного или физического), и это требование моментально создало коллапс на рынке микроэлектроники. Однако для некоторых стран, похоже, сделают исключение — в их числе Китай и Россия.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник:
Скорее всего хотят простимулировать продажи новых устройств
Год живём спокойно 😁😁😁