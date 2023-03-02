Обновление watchOS 9.4 включает кое-что важное для владельцев Apple Watch 6



Грядущее обновление watchOS 9.4 будет особенно полезно пользователям Apple Watch Series 6. Об этом пишет MacRumors со ссылкой на официальную справку Apple.



Согласно источнику, речь идет о повторной калибровке аккумулятора. Инженеры Apple выявили, что эта модель неточно отображает остаточную емкость батарейки, поэтому грядущий апдейт перекалибрует её заново. Судя по всему, это касается лишь модели 44 мм.



Перекалибровка аккумулятора с обновлениями ОС — не новость для девайсов Apple. Ранее релизная watchOS 9 реиндексировала батарейки Watch Series 4 и Series 5, а релиз iOS 14.5 в свое время привел в чувство аккумулятор iPhone 11.



Повторная калибровка может улучшить неточную оценку состояния аккумулятора и обычно происходит в течение 1-2 недель после обновления.

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides