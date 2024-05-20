Новый AirTag с улучшенной системой отслеживания на подходе

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Компания Apple проводит внутренние тестирование второго поколения своего поискового трекера AirTag, сообщает Bloomberg.По данным журналиста Марка Гурмана, Apple планирует выпустить AirTag 2 в середине 2025 года. Девайс разрабатывается под кодовым названием B589. Новая модель, предположительно, будет оснащена обновлённым чипом U-серии и предложит расширенные возможности отслеживания местоположения.Интересно, что прошлой осенью аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо говорил о переносе массового производства AirTag 2-го поколения с четвёртого квартала 2024 года на начало 2025 года. Он полагает, что новый трекер получит «некоторую интеграцию с гарнитурой Apple Vision Pro».На фоне этих инсайдов, хотелось бы узнать, сколько из наших читателей пользуется AirTag.