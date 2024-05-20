Новый AirTag с улучшенной системой отслеживания на подходе

Фархад
AirTag // ZoneofTech

Компания Apple проводит внутренние тестирование второго поколения своего поискового трекера AirTag, сообщает Bloomberg.

По данным журналиста Марка Гурмана, Apple планирует выпустить AirTag 2 в середине 2025 года. Девайс разрабатывается под кодовым названием B589. Новая модель, предположительно, будет оснащена обновлённым чипом U-серии и предложит расширенные возможности отслеживания местоположения.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Интересно, что прошлой осенью аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо говорил о переносе массового производства AirTag 2-го поколения с четвёртого квартала 2024 года на начало 2025 года. Он полагает, что новый трекер получит «некоторую интеграцию с гарнитурой Apple Vision Pro».

На фоне этих инсайдов, хотелось бы узнать, сколько из наших читателей пользуется AirTag.
3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Apple не планирует обновлять флагманские компьютеры Mac до середины 2025 года
Какую портативную консоль выбрать в 2024 году? Собрали лучшие модели на любой бюджет
iPhone Plus повторит судьбу iPhone mini этой осенью

Рекомендации

Рекомендации

От Samsung до Xiaomi: ушедшие из России бренды рвутся обратно
На Ozon появились поддельные смартфоны Xiaomi, Redmi, Infinix и Realme. Как распознать фейк?
Ozon и Wildberries завалены поддельными наушниками JBL. Они в 15 раз дешевле оригинала, но это никого не смущает
Wylsacom рассказал, что делать, если Apple и Google заблокируют смартфоны в России

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Bor™
+620
Bor™
Хочу купить но все время руки не доходят
Сегодня в 12:38
#
kardigan
+3628
kardigan Bor™
В России вещь беспонтовая. Про.. « ключи . Уже не отысщещь-радиус слишком большой , а по звуку, даже если он и громкий найти в принципе нереально. Я свои на локаторе два дня искал. Так и не нашёл. Вроде бы и рядом были. И кстати он довольно сильно жрёт батарейку( но это уже другой вопрос
Сегодня в 13:03
#
Vladi Leo
+2
Vladi Leo
Пользуюсь пару лет. Очень доволен
Сегодня в 13:19
#