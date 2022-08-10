Lada e-Largus АвтоВАЗ Автомобили

Официально: Lada Largus стал электромобилем

Олег

В сети появились свежие подробности о новой модели Lada Largus с электродвигателем. Об этом рассказали в профильном издании «Лада.Онлайн». Фотографии взяты с mail.ru

Согласно источнику, «АвтоВАЗ» провел презентацию новой модели Lada — электрического e-Largus. Этот автомобиль будет выпускаться в двух версиях: фургон и универсал. 

e-Largus

e-Largus

Собираться новый «электроларгус» будет на заводе бренда в Ижевске, а для перехода на электрическую базу ему не требуются серьезные изменения. Внешне новая модель будет максимально похожа на обычный Largus с двигателем внутреннего сгорания. Судя по официальным изображениям, отличать его будет лишь отсутствие решетки спереди и синий логотип. 

e-Largus

e-Largus

e-Largus

«АвтоВАЗ» утверждает, что электромотор установится в штатное место без доработок моторного отсека — даже лонжероны и подрамник останутся на месте. Батарея тоже разместится таким образом, чтобы не уменьшать габариты салона. Новый e-Largus универсал предложит 5 либо 7 мест, как и его бензиновый «предок». 

e-Largus

e-Largus

e-Largus

Единственный узел, который пришлось сместить назад — это задняя подвеска. Скорее всего, на ее место установят аккумулятор, который даст 350-400 км хода «универсалу» или 200-250 км «фургону». Сами батареи будут либо никель-кобальт-магниевые, либо литиево-железо-фосфатные — с этим вопросом автоконцерн еще не определился. Точно так же, как и с ценой: никаких цифр пока озвучено не было. 

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Источник:
Лада.Онлайн
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Комментарии

Вася Вотафаков
+5211
Вася Вотафаков
Ну уже прям интересно посмотреть как оно в живую на практике будет. Городской цикл вполне в 200-250 км укладывается. Единственное. Мне кажется ценник под 2 ляма будет 🫤
Сегодня в 10:00
#
Вася Вотафаков
+5211
Вася Вотафаков kostikus
Рено Канго на электротяге стоит столько. Сомневаюсь что ларгус будет дешевле. Может со второго поколения если.
Сегодня в 10:26
#
+156
Holldann
Это ж Ëргус
Сегодня в 10:16
#
Mers
+4053
Mers
Где-то заплакали водители на производствах.
Сегодня в 10:19
#
WannaGetHigh
+85
WannaGetHigh Mers
Потому что перестанут выдавать топливные карты?
час назад в 14:49
#
orange17
+422
orange17
Задние двери всё равно на вёслах будут
Сегодня в 10:53
#
Seagull
–624
Seagull
Одни презентации и ни одного серийного авто 🤔 камаз обещал в 2021 электромобиль, уже вторая половина 2022 и тишина
Сегодня в 11:52
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