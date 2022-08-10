Официально: Lada Largus стал электромобилем

Согласно источнику, «АвтоВАЗ» провел презентацию новой модели Lada — электрического e-Largus. Этот автомобиль будет выпускаться в двух версиях: фургон и универсал.Собираться новый «электроларгус» будет на заводе бренда в Ижевске, а для перехода на электрическую базу ему не требуются серьезные изменения. Внешне новая модель будет максимально похожа на обычный Largus с двигателем внутреннего сгорания. Судя по официальным изображениям, отличать его будет лишь отсутствие решетки спереди и синий логотип.«АвтоВАЗ» утверждает, что электромотор установится в штатное место без доработок моторного отсека — даже лонжероны и подрамник останутся на месте. Батарея тоже разместится таким образом, чтобы не уменьшать габариты салона. Новый e-Largus универсал предложит 5 либо 7 мест, как и его бензиновый «предок».Единственный узел, который пришлось сместить назад — это задняя подвеска. Скорее всего, на ее место установят аккумулятор, который даст 350-400 км хода «универсалу» или 200-250 км «фургону». Сами батареи будут либо никель-кобальт-магниевые, либо литиево-железо-фосфатные — с этим вопросом автоконцерн еще не определился. Точно так же, как и с ценой: никаких цифр пока озвучено не было.