





Смартфоны OnePlus всегда славились своей быстрой зарядкой, но теперь компания выводит их на абсолютно новый уровень. Так, на двух новых тизерах будущие флагманы OnePlus 9 и 9 Pro, которые будут анонсированы уже на следующей неделе, приятно удивляют скоростью заряда.Чтобы полностью зарядить OnePlus 9 с аккумулятором на 4500 мАч потребуется 29 минут и зарядное устройство мощностью 65 Вт. OnePlus 9 Pro может похвастаться в том числе и быстрой беспроводной зарядкой: пополнить аккумулятор с 0 до 100% она сможет за 43 минуты при максимальной мощности в 50 Вт. Для этого компания показала новое беспроводное зарядное устройство с отсоединяемым кабелем USB-C.Кроме быстрой зарядки новые флагманы OnePlus получат топовую SoC Snapdragon 888, 2К экраны с частотой 120 Гц, а также инновационные камеры Hasselblad.