OnlyFans перестал работать в России (обновлено: восстановился)

Сервис OnlyFans больше не работает в России — нельзя пользоваться ни сайтом, ни мобильным приложением. В вебе он выдаёт ошибку 403, то же самое происходит в приложении, поэтому невозможно зайти в аккаунт.В OnlyFans можно смотреть эксклюзивный и недоступный больше нигде эротический и порнографический контент, оформив платную подписку на интересующих моделей. Стать моделью может любой человек, сервис забирает себе часть его доходов от подписок.С осени 2022 года OnlyFans запретил регистрироваться моделям из России и Беларуси, а теперь, очевидно, полностью закрыл доступ для пользователей из этих стран. В других странах он продолжает работать даже для российских аккаунтов. Создатель и один из крупнейших акционеров OnlyFans — Леонид Радвинский, выходец из Украины, проживающий сейчас в США.Работа OnlyFans в России восстановлена. С облегчением выдыхаем!