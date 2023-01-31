OnlyFans перестал работать в России (обновлено: восстановился)

Александр


Сервис OnlyFans больше не работает в России — нельзя пользоваться ни сайтом, ни мобильным приложением. В вебе он выдаёт ошибку 403, то же самое происходит в приложении, поэтому невозможно зайти в аккаунт.

В OnlyFans можно смотреть эксклюзивный и недоступный больше нигде эротический и порнографический контент, оформив платную подписку на интересующих моделей. Стать моделью может любой человек, сервис забирает себе часть его доходов от подписок.

С осени 2022 года OnlyFans запретил регистрироваться моделям из России и Беларуси, а теперь, очевидно, полностью закрыл доступ для пользователей из этих стран. В других странах он продолжает работать даже для российских аккаунтов. Создатель и один из крупнейших акционеров OnlyFans — Леонид Радвинский, выходец из Украины, проживающий сейчас в США.

Обновлено:

Работа OnlyFans в России восстановлена. С облегчением выдыхаем!
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Комментарии

kardigan
+3002
kardigan
Пипец, как нам этого будет не доставать! Печалька бл…
Сегодня в 13:11
#
tellurian
+4991
tellurian kardigan
Конечно печально 😂
2 часа назад в 14:47
#
st00p1dm0nkey
+3927
st00p1dm0nkey
Александр, включай фантазию 🤣
Сегодня в 13:42
#
Саша Зазик
0
Саша Зазик
все теперь дрочильники будут не в экран смотреть и наяривать,а как в старые добрые времена в журнальчики)))
час назад в 15:23
#
Андрей
+31
Андрей
Очень хорошо, осталось поступить точно также с криптовалютой, и вообще отлично будет, а то развелось рукоблудов.
час назад в 15:57
#
+43
gizoi
Спокойно, все работает через впн, и даже регистрация. Я там не был зареган, впн открыл сайт, залогился через гугл аккаунт. Мне представители айгайдса выписали предупреждение за мат, лучше бы они такие предупреждения авторам липовым давали за неполную инфо!
час назад в 16:03
#
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